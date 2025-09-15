El proyecto 'Luz Cuenca' estrena el espectáculo 'Gigantes del Pasado' sobre paleontología

CUENCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha presentado el nuevo espectáculo del proyecto 'Luz Cuenca', puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico a través de la Fundación Impulsa. Bajo el título 'Gigantes del Pasado', este nuevo espectáculo realizará un recorrido de luz y sonido por el mundo de la paleontología y los dinosaurios.

El nuevo contenido se pone en marcha a partir del jueves 25 de septiembre, tras las fiestas de San Mateo, en la Iglesia de San Miguel de Cuenca, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno regional que ha añadido que, por primera vez, contará también con protectores acústicos para niños y para personas son sensibilidad auditiva. El precio será de cuatro euros para la entrada general e incluye la visión de los dos espectáculos, siendo la entrada más barata de este tipo de espectáculos en España.

Con una sinfonía de luz y sonido inmersivo, el nuevo espectáculo llamado 'Gigantes del Pasado' no sólo narra la evolución de estos seres asombrosos, sino que explora el entorno geológico de Cuenca y su riqueza histórica. "El espectáculo es apto para todas las edades y conecta la ciencia con el arte para crear una experiencia emocionante y educativa que, a través de tecnología de vanguardia y efectos visuales, transporta al público a un mundo antiguo, fascinante e irrepetible", ha explicado Caballero.

Los días y horarios para visitar estos dos espectáculos serán de septiembre a junio los jueves a las 19.00 y a las 20.00 horas, los viernes a las 12.00, a las 13.00, a las 18.00, a las 19.00 y a las 20.00 horas, los sábados a las 11.00, a las 12.00, a las 13.00, a las 18.00, a las 19.00 y a las 20.00 horas y los domingos y festivos a las 11.00, a las 12.00 y a las 13.00 horas.

El vicepresidente segundo ha animado a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, de la provincia, de la región y de todo el país a visitar este espectáculo "que te deja sin palabras mientras te emociona y te enseña nuestra historia y nuestro patrimonio".

PROYECTO 'LUZ CUENCA'

Caballero ha destacado el enorme éxito del proyecto que "a día de hoy ya han visitado más de 95.000 personas con un solo espectáculo". En este sentido, ha remarcado que ahora el proyecto 'Luz Cuenca' contará con dos espectáculos diferenciados, "cumpliendo así con el compromiso que adquirimos como Gobierno regional de ir añadiendo diferentes espectáculos de distintas temáticas vinculadas a la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de esta ciudad que es una puerta de entrada al turismo de la región".

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha recordado que la adecuación y rehabilitación de esta iglesia para la instalación del citado espectáculo comenzó en febrero de 2022 por parte del Ayuntamiento de Cuenca. El proyecto 'Luz Cuenca' se abrió al público el 25 de enero de 2024 como un espectáculo audiovisual inmersivo de arte digital creado en exclusiva y de manera original para el interior de la Iglesia de San Miguel de esta ciudad.

Ese primer espectáculo, que continuará junto al nuevo que se ha presentado hoy, se desarrollaba en torno al arte abstracto tan ligado a la ciudad y estaba inspirado en la arquitectura del propio edificio. El éxito no solo ha sido de público, sino que también ha recibido importantes reconocimientos de la crítica como el premio MONDO DR 'House of Workship' mejor instalación en lugar de culto en Las Vegas, el premio Inmersiva XR 'Mejor Experiencia Phygital' otorgado por la Asociación de Realidad Extendida de España en Madrid y el premio Midthech 'Mejor Instalación Permanente' en Arganda del Rey.