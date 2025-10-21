El Proyecto de Presupuestos 2026 de C-LM inicia su trayecto parlamentario tras ser registrado en la Cortes

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de C-LM, Juan Alfonso Ruiz Molina, entregando el proyecto de presupuestos de la región para 2026 al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla- La Mancha para 2026 ha iniciado este martes su trayecto parlamentario, tras el registro en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha y la entrega de una copia del borrador por parte del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana.

El acto simbólico en el Despacho de Presidencia del Convento de San Gil de Toledo da cada año por estas fechas el banderazo de salida a la tramitación parlamentaria de las cuentas para el próximo año, que en este caso ascienden a 12.903 millones de euros --con un incremento del 1,5%--, y tras la reciente aprobación en pleno del límite de gasto no financiero, también denominado techo de gasto, han informado las Cortes en nota de prensa.

El acto en el parlamento autonómico ha tenido lugar tras la presentación ante los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, sede gubernamental, por parte del propio consejero, para dar a conocer el detalle del proyecto.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.