Un proyecto de suelos acolchados con materiales orgánicos reciclados vence II Concurso Ideas Emprendedoras de la UCLM

La creación de suelos acolchados mediante materiales orgánicos reciclados, propuesta ganadora del II Concurso Ideas Emprendedoras de la UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta emprendedora de 'Sustratos acolchados mediante residuos orgánicos' es la ganadora del II Concurso Ideas Emprendedoras 'UCLMEmprende' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La idea ha sido presentada por los estudiantes de los grados en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y en Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real Álvaro García Gómez y Víctor Pineda León, respectivamente, en la categoría de Ciencias, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

La propuesta, premiada con 1000 euros -quinientos euros por ser la ganadora de las presentadas en la categoría del Área de Ciencias y otros quinientos más adicionales por ser la vencedora general de las cinco propuestas finalistas de cada una de las áreas de conocimiento y por tanto alzarse con la Mejor Idea Estudiantil UCLM 2025-, propone la creación de suelos acolchados mediante materiales orgánicos reciclados, subproductos de industrias y restos biodegradables que, mezclados en distintas proporciones, otorguen las características deseadas en los suelos, evitando el labrado intenso y el uso de fertilizantes que deterioran su estructura.

En el área de conocimiento de Arte y Humanidades la idea ganadora ha sido 'Kura', presentada por la estudiante de la Facultad de Bellas Artes en el Campus de Cuenca María Moya Coral.

Ainhoa Sánchez Martínez, estudiante del Grado en Farmacia en el Campus de Albacete ha conseguido el premio en el Área de Ciencias de la Salud por su idea llamada 'Ahhera +'.

'Leygia' es el nombre de la propuesta ganadora del Área de Ciencias Jurídicas y Sociales presentada por Pedro Garrido Marzal, alumno del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el Campus de Toledo.

Por último, la estudiante del Doctorado en Ingeniería Química y Ambiental en el Campus de Ciudad Real Nadia Agustina Parodi y su idea 'Panel Namib' ha obtenido el premio en la categoría del Área de Ingeniería y Arquitectura.

Además, la comisión constituida al efecto para valorar los proyectos ha acordado conceder una mención de honor como finalista a esta misma idea por su "alta calidad".

Asimismo, la comisión ha resuelto otorgar el premio a 'Mejor idea PTGAS/PDI/PI de la Universidad de Castilla-La Mancha 2025' a la propuesta 'Hospitalización Activa' presentada por el profesor asociado de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería del Campus de Toledo José Miota Ibarra.

II CONCURSO IDEAS EMPRENDEDORAS

El II Concurso Ideas Emprendedoras es una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de los vicerrectorados de Estudiantes y Empleabilidad y de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, en colaboración con Globalcaja como entidad financiadora y la Alianza de Universidades COLOURS, que tiene por objetivo galardonar e incentivar la iniciativa y la generación de ideas para la puesta en marcha de empresas por parte del estudiantado de la institución académica, así como mejorar su empleabilidad.