PSOE se abre a un pacto social tras la "traición" del PP en Estatuto y Agudo reta a socialistas a retirar sus enmiendas

TOLEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha abierto las puertas a construir un pacto social, económico y político para reivindicar "el potencial que tiene esta tierra", si el PP regional no cambia su posición respecto al Estatuto de Autonomía, y aprovechando el consenso que había en torno a este acuerdo. De su lado, el PP ha preguntado al PSOE si está dispuesto a retirar las 21 enmiendas que ha presentado al texto del nuevo Estatuto de Autonomía, ya que son estas modificaciones las que "rompen" el consenso alcanzado previamente en las Cortes regionales.

Este lunes, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, señalaba que este pacto social ha de hacerse "desde el consenso, desde el diálogo y desde la fuerza social que ha traicionado el PP, por orden de Génova".

"Creo que es muy duro para el conjunto de los representantes de la región, que durante tantos años hemos trabajado en un consenso, que ese esfuerzo no se vea recompensado con un proyecto de futuro. Si no es el Estatuto, será un pacto social que nos comprometa con objetivos y con medidores claros de la Castilla-La Mancha que queremos para las próximas décadas", trasladaba.

Gutiérrez pedía que la "traición" del PP no haga del Estatuto "un esfuerzo en balde", sino que sirva para que quienes como el PSOE o las organizaciones sociales se han comprometido, "por encima de doctrinas políticas y partidarias a nivel nacional", con "una Castilla-La Mancha mejor" puedan seguir trabajando en ello y, por supuesto, para seguir reivindicando, mientras el Estatuto se encuentra congelado en el Congreso de los Diputados, "que el PP rectifique y cumpla", añadía.

Porque, si a Núñez le han mandado lo contrario desde Génova, criticaba, "sobra Paco Núñez como líder del PP", porque es muy importante saber, ha insistido, que "cuando un líder de un partido político firma un acuerdo con sindicatos y empresarios, a izquierda y a derecha, con organizaciones sociales o con instituciones como la universidad, es elegido para representarnos a todos en el Congreso e incumple su palabra, ese líder político ya no es útil, ni un interlocutor fiable para nadie".

Y llegados a este punto, ha sugerido Gutiérrez, lo mejor que puede hacer Núñez para que el PP siga teniendo algo de utilidad es "dimitir e irse".

PP RETA AL PSOE A RETIRAR SUS ENMIENDAS

En respuesta a estas declaraciones del 'número dos' del PSOE ha salido al paso este martes la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha preguntado al PSOE de Emiliano García-Page si está dispuesto a retirar las 21 enmiendas que ha presentado al texto del nuevo Estatuto de Autonomía, ya que, a su juicio, son estas modificaciones las que rompen el consenso alcanzado previamente en las Cortes regionales.

Agudo ha señalado que resulta "profundamente contradictorio" que el PSOE hable de ruptura del pacto cuando ha sido el propio PSOE quien ha registrado un total de 21 enmiendas que modifican el contenido del Estatuto acordado entre ambas formaciones.

"El PSOE no puede intentar engañar a los castellanomanchegos diciendo que el Partido Popular rompe el acuerdo, cuando es el propio PSOE quien ha planteado hasta 21 cambios sobre el texto que habíamos consensuado", ha afirmado.

En este sentido, Agudo ha recordado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha demostrado desde el primer momento su voluntad de acuerdo y su compromiso con un Estatuto de Autonomía útil para la región, centrado en blindar cuestiones esenciales como el agua, una financiación justa, la lucha contra la despoblación, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección frente a la violencia de género.

"El PP ha estado y sigue estando de acuerdo en los grandes asuntos que afectan al presente y al futuro de Castilla-La Mancha. Hemos trabajado con responsabilidad para lograr un Estatuto que fortalezca nuestra tierra y dé seguridad jurídica e institucional a nuestra comunidad autónoma", ha indicado la secretaria general del PP-CLM.

Agudo ha recordado que la única condición que ha planteado el PP es una garantía clara y expresa de que el nuevo Estatuto de Autonomía no será utilizado como instrumento para aumentar el número de diputados en las Cortes regionales, una medida que supondría incrementar el gasto político en un momento en el que muchas familias atraviesan dificultades.

"El Partido Popular lo único que ha pedido es una garantía para los castellanomanchegos de que el nuevo Estatuto no servirá para subir el número de diputados, ya que es una petición razonable, coherente y alineada con el interés general, porque creemos que las prioridades deben ser mejorar los servicios públicos, fortalecer la economía y ayudar a las familias, no aumentar el número de políticos", ha señalado.

La secretaria general del PP-CLM ha lamentado que el PSOE pretenda ahora romper el consenso alcanzado "por un interés estrictamente partidista", vinculado a su intención de modificar el número de diputados, poniendo en riesgo un acuerdo histórico para Castilla-La Mancha.