PSOE acepta el "órdago" del PP en la región y le reta a retirar las enmiendas al Estatuto de C-LM para seguir adelante

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez - PSOE - Archivo

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha dicho aceptar el "órdago" lanzado este martes por su homóloga en el PP regional, Carolina Agudo, a cuenta de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Estatuto de Autonomía en trámite en el Congreso de los Diputados, de manera que le reta a que los dos grupos parlamentarios en la Cámara Baja retiren cada uno sus propuestas de matiz incluidas en la tramitación.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, Gutiérrez respondía así a Carolina Agudo, quien este martes apuntaba ante las críticas por la enmienda 'popular' que rompía el acuerdo previo al solicitar que el número de diputados a elegir en las Cortes regionales según la Carta Magna permaneciera en una horquilla entre 25 y 35, que el PSOE también había presentado muchas enmiendas parciales.

De estas enmiendas socialistas, apunta el 'número dos' del PSOE que son "mínimos retoques jurídicos de los letrados" en 18 de ellas, mientras que las otras tres están "pactadas" con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI.

"Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo", ha enfatizado.