El PSOE acusa al alcalde Velázquez de situar a Toledo "del lado de la LGTBIfobia institucional"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Pedro López. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Jesús López ha acusado este domingo, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, de situar "al Ayuntamiento de Toledo del lado de la LGTBIfobia institucional desde el inicio de la legislatura", al plegarse a Vox, borrar símbolos de igualdad y abandonar la visibilidad pública del colectivo LGTBI.

López ha señalado que el 17 de mayo "sirve para que queden retratados quienes fomentan, amparan o normalizan la LGTBIfobia desde las instituciones". En el caso de Toledo, ha añadido, "este día señala directamente a Carlos Velázquez y al gobierno de PP y VOX, porque desde el inicio de la legislatura han gobernado contra la visibilidad, contra la igualdad y contra el respaldo público que merece el colectivo LGTBI", según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"El alcalde no puede esconderse detrás de Vox porque Vox no es una fuerza externa a su gobierno: Vox es su gobierno. PP y Vox gobiernan juntos el Ayuntamiento de Toledo, toman decisiones juntos, sostienen juntos sus retrocesos y comparten juntos la responsabilidad política de haber colocado a la institución municipal en el lado de la invisibilización", ha denunciado el concejal socialista.

"NO FUE PRUDENCIA, FUE UNA DECISIÓN POLÍTICA"

Pedro Jesús López ha recordado que la decisión de no colocar la bandera LGTBI en la balconada del Ayuntamiento en años anteriores "no fue un gesto menor, ni una cuestión protocolaria, ni un ejercicio de prudencia institucional".

Fue, ha dicho, "una decisión política con un mensaje muy claro: retirar visibilidad a quienes necesitan respaldo público frente al odio".

"No colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento no es neutralidad. Es invisibilización. Y cuando una institución invisibiliza a un colectivo históricamente discriminado, se sitúa del lado de la LGTBIfobia institucional", ha denunciado.

El edil socialista ha insistido en que el problema "no es solo VOX", sino "la decisión del alcalde de asumir como propio el marco ideológico de VOX".

"Velázquez no puede seguir usando a la ultraderecha como coartada. El alcalde es él. Las decisiones las firma él. El silencio lo administra él. La retirada de símbolos la consiente él. Y la falta de compromiso con el colectivo LGTBI lleva su nombre", ha remarcado.

PSOE PIDE YA AL ALCALDE QUE COLOQUE LA BANDERA EN TOLEDO ENTIENDE

Ante la próxima celebración de la Semana Toledo Entiende, Orgullo Toledano LGTBI, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde que coloque la bandera LGTBI en la balconada del Ayuntamiento y que "rompa de una vez con la dinámica de cesiones, silencios y retrocesos que ha impuesto el gobierno de PP y VOX en materia de igualdad".

"Pedimos ya al alcalde que no vuelva a esconder la bandera, que no vuelva a esconder al colectivo y que no vuelva a esconderse él detrás de sus socios. Toledo Entiende es una cita fundamental para la visibilidad, la convivencia y los derechos. Y el Ayuntamiento no puede llegar de nuevo a esa semana mirando hacia otro lado", ha señalado Pedro Jesús López.

El concejal socialista ha interpelado directamente a Velázquez: "Tiene que aclarar si sigue poniéndose a las órdenes de VOX o si, sencillamente, él también piensa así. Porque cuando un alcalde se niega a respaldar públicamente al colectivo LGTBI, no está evitando un conflicto: está creando uno con la igualdad".

López ha defendido que la bandera LGTBI "no divide a Toledo", sino que "divide quien la retira, quien la oculta o quien la convierte en moneda de cambio para sostener un pacto con la ultraderecha".

"La bandera es un símbolo de amparo institucional. Dice a muchas personas que su ciudad no las deja solas. Que su Ayuntamiento no las esconde. Que nadie tiene que pedir permiso para ser, amar o vivir con dignidad", ha afirmado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha advertido que, si Carlos Velázquez vuelve a impedir que la bandera LGTBI ondee en la balconada del Ayuntamiento durante la próxima celebración de Toledo Entiende, "estará confirmando que el abandono al colectivo no fue un accidente, sino una línea política de su gobierno".

"Velázquez tiene una oportunidad para rectificar. Si no lo hace, quedará claro que su problema no es Vox, sino la falta de valentía y de compromiso del propio alcalde con la igualdad. Toledo no merece un Ayuntamiento que se arruga ante la ultraderecha ni un alcalde que solo reconoce derechos cuando VOX se lo permite", ha concluido Pedro Jesús López.