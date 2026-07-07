PSOE acusa a Núñez de estar vendiendo "el alma" de Castilla-La Mancha para volver a ser candidato

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado este martes al presidente del PP regional, Paco Núñez, de ser capaz de "vender el alma de Castilla-La Mancha" con tal de que desde Génova se le permita volver a ser el candidato del PP.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, haciendo mención a la "tournée" que Núñez ha comenzado este martes en Talavera de la Reina (Toledo) junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, Abengózar ha calificado de "triste" que "quien se erige como candidato y, por tanto, quien dice querer gobernar esta región, para satisfacer a su partido a nivel nacional, esté vendiendo el alma de Castilla-La Mancha".

Lo ha hecho ya en materia de agua, ha recordado, cuando delante de sus jefes nacionales, estando en Castilla-La Mancha, "ha permitido que Bendodo dijera que el agua de Castilla-La Mancha se tiene que marchar al Levante porque allí sí tienen una agricultura de calidad", ha reprochado, pero también respecto a otros asuntos como el Estatuto de Autonomía de la región, ante lo que Núñez "nos dejó tirados", ha criticado, o "dando la espalda" a productos de esta tierra como el azafrán o la cuchillería, ha sostenido.

"Todos tenemos claro, que hoy no vienen a apoyar al candidato de Castilla- La Mancha, lo que viene es a marcarle el camino", ha asegurado Abengózar, que ha recordado cuando, siendo Núñez alcalde de Almansa y presidente de la Diputación de Albacete, "aplaudía" los recortes que aplicó el PP a Castilla-La Mancha y la eliminación o la privatización de servicios públicos, incluso "en su propio pueblo".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, en relación al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Gobierno de España ha fijado para finales del mes de julio, Abengózar ha anunciado que lo que va a pedir el PSOE de Castilla-La Mancha a la Ejecutiva Federal del partido es "que se tenga en cuenta lo que se ha hecho siempre, que es acordar previamente entre comunidades autónomas socialistas" y, además, cumplir con lo acordado en el 41º Congreso en Sevilla del PSOE.

"Pido, de PSOE a PSOE, que se tenga en cuenta lo pactado, lo acordado y lo que se ha venido haciendo siempre que, teniendo en cuenta las peculiaridades o la idiosincrasia de cada una de las regiones, entre socialistas, acordemos cuál va a ser ese modelo que se va a llevar a ese Consejo", ha apuntado.

"No es baladí", ha concluido, hablar del dinero con el que va a contar Castilla-La Mancha para poder seguir prestando unos servicios públicos de calidad como los que tiene.