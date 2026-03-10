PSOE acusa a PP de basarse en "la mentira" y pregunta "qué más tiene que pasar para que cese a alcalde de Quismondo"

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha acusado este martes al PP regional de basarse en "la mentira y el insulto" para realizar campañas como la del canon del agua, y ha preguntado "qué más tiene que pasar para que cese al alcalde de Quismondo" que ha reconocido en sede judicial que mintió a todo su pueblo sobre este canon.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha lamentado que ha pasado un día más sin que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, haya "pedido perdón a la ciudadanía por las mentiras contadas que ya han quedado desmontadas", y que tampoco ha cesado a su alcalde por mentir, han informado los socialistas en nota de prensa.

Un alcalde que, como ha recordado, ha dicho en sede judicial que el canon del agua no es un impuesto de Page, como ha tratado de hacer creer el PP, y que, por tanto, ha reconocido que la verdad es la que trasladan tanto el PSOE como el Gobierno de Castilla-La Mancha, que se trata de un impuesto europeo.

"La política del PP está basada en mentir, en manipular y en insultar. Mienten todos los días, mienten a todo el mundo y lo hacen en cada una de sus intervenciones. Han convertido la mentira y el insulto en la única estrategia política, ya que no tienen proyecto alguno para Castilla-La Mancha y además lo hacen utilizando los recursos públicos de nuestros ayuntamientos", ha criticado Jiménez.

Y por eso la diputada socialista ha exigido tres cosas muy claras: "Que el PP pida perdón por su campaña de mentiras, que los alcaldes 'populares' que contaron esta mentira a sus ciudadanos se retracten y asuman que todo aquello que dijeron era mentira, y que Núñez cese al alcalde de Quismondo, pues no se puede salir de una mentira intentando contar otra más grande, como que no sabía nada de los panfletos que se repartieron en nombre del propio Ayuntamiento", ha trasladado.

Frente a ello, Jiménez ha subrayado que el Gobierno del presidente Page está centrado en avanzar día a día en las políticas públicas que ayudan directamente a las personas y, por ello, ha valorado la entrada en vigor, este martes, del aumento de las horas de ayuda a domicilio.

"185.000 horas más para las personas que más lo necesitan en Castilla-La Mancha. Más atención para las personas dependientes, más apoyo para nuestros mayores y más ayuda para que nuestros ayuntamientos puedan seguir prestando este servicio tan básico en nuestros pueblos y en nuestras ciudades", ha aseverado.

De hecho, con esta ampliación en la que Castilla-La Mancha invierte casi 58 millones de euros, la región llega a 5,5 millones de horas en ayuda a domicilio, lo que suponen casi 2 millones de horas más que con el último gobierno del PP en 2015.

"Hoy el presidente Page está en Palencia participando en la campaña electoral de Castilla y León, y vemos cómo allí ponen de ejemplo a Castilla-La Mancha, pidiendo que su hospital cuente con radioterapia oncológica, lo que Castilla-La Mancha va a tener en las cinco provincias. Sin duda alguna, Castilla-La Mancha es referente para España respecto a las políticas sociales", ha concluido.