PSOE acusa al PP de seguir sin desmarcarse de los años de gobierno de Cospedal "de recortes y presuntas irregularidades"

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado este miércoles al PP regional de seguir sin desmarcarse de los años de gobierno de María Dolores de Cospedal "de recortes y de presuntas irregularidades", teniendo en cuenta que ha sido llamada a testificar en el mes de abril, por la Audiencia Nacional, dentro de las investigaciones de la operación 'Kitchen'.

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha recordado en rueda de prensa en la sede regional del partido que "aún está por escucharse alguna condena del presidente del PP regional, Paco Núñez", a las actuaciones de Cospedal o a sus palabras "en los audios con Villarejo en los que hablaba de matar a un fiscal".

Ha pedido no olvidarse de que el número dos de Villarejo, al que piden 15 años de prisión, era ni más ni menos que el director general de Cospedal. "Pared con pared, compartiendo despacho, y aún hoy el PP sigue sin desmarcarse de esos años de gobierno, de recortes y de presuntas corruptelas", ha insistido.

García-Navas ha contrapuesto esta forma de gobernar "a la que afortunadamente vivimos ahora en la región", con un Gobierno regional centrado en mejorar la calidad de vida de los castellanomanchegos y de las castellanomanchegas y en generar oportunidades, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Ha puesto el foco en las medidas que va a poner en marcha para facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes de esta tierra y ha trasladado que este Ejecutivo es consciente de la "ansiedad" que produce el asunto de la vivienda en la ciudadanía.

Por lo que el Gobierno de Emiliano García-Page, "dentro de sus competencias, arrima de nuevo al hombro en un tema tan importante y sensible", con iniciativas como el préstamo a interés cero, que tiene como objetivo cubrir el 20 % de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual, y así permitir que los beneficiarios puedan obtener un préstamo del 100 % del precio de la vivienda que no suele cubrir el banco, ha expuesto.

"Medidas que demuestran la prioridad que los jóvenes tienen en las políticas de Emiliano García-Page", ha aseverado, y para las que ha apelado al apoyo del PP este jueves en las Cortes regionales.

García-Navas ha destacado además la apuesta del Gobierno regional por la universidad pública, que el PP cuando gobernó Cospedal "dejó en los huesos", con la gratuidad de la primera matrícula o con los "másteres más asequibles de todo el país".

Lo que hace, ha remarcado, "que tengamos una universidad pública robusta, fuerte, con el triple de inversión pública y con un aumento en el número de alumnos", al tiempo que ha puesto en valor que el próximo curso, en el 2026-2027, se van a ofertar, nada más y nada menos, que 9.400 nuevas plazas.