PSOE advierte a Núñez ante un posible "sorpaso" de Vox al PP en CLM si no vuelve a la "moderación" y al "sentido común"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha adverntido al presidente del PP en la región, Paco Núñez, ante un posible "sorpaso" de Vox al PP en Castilla-La Mancha si no vuelve a la "moderación" y al "sentido común".

De este modo, Gutiérrez ha pedido una reflexión a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha tras la marcha del secretario general de las Nuevas Generaciones a nivel estatal y también líder de la organización juvenil a nivel europeo, Carlo Angrisano, y su petición de voto para Vox.

"Quiero hacer especialmente esta reflexión a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha, porque es el PP más faltón, más mentiroso y más radical del conjunto de los PP de toda España. Esa estrategia hace que muchos dirigentes, y especialmente muchos votantes, abandonen al PP y se vayan a Vox", ha trasladado.

Y ha advertido a Núñez sobre las consecuencias de continuar con esta estrategia, lejos de la moderación, del sentido común y de respetar pactos como el del Estatuto de Autonomía, que puede acabar en Castilla-La Mancha con un "sorpaso" de Vox al PP.