PSOE afea al alcalde de Talavera por "aceptar" que el AVE se "retrase" cuatro años y "no llegue soterrado"

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha señalado que "nadie" en Talavera entiende que el alcalde, José Julián Gregorio, "esté conforme con que el AVE se retrase cuatro años y que no venga soterrado".

Así, ha afirmado que a los socialistas les "preocupa mucho" la "dejación de funciones" de José Julián Gregorio, puesto que no entienden "cómo es posible que se reúna con el secretario de Estado, que le digan que el AVE no va a llegar a Talavera hasta 2034, que le trasladen que no se va a llevar a cabo el soterramiento, y Gregorio lo único que hace es aplaudir".

Hidalgo ha recordado que precisamente esa "incertidumbre" que ha creado la visita del secretario de Estado en la ciudad es el motivo por el que el Grupo Socialista pidió la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del AVE, según ha informado el partido en nota de prensa.

"Nos parece", ha continuado, "indignante que todavía no haya dado explicaciones al conjunto de la ciudadanía" puesto que nadie sabe qué va a pasar con la integración del AVE en Talavera "y sin embargo el alcalde ya ha salido aplaudiendo la decisión unilateral por parte del Ministerio". Hidalgo ha recordado que el alcalde se ha "hartado de decir estos últimos años que él iba a luchar porque el AVE llegase antes del 2030 y lo hiciese soterrado", pero la realidad es que "desde el Ministerio le han dicho todo lo contrario y aquí no pasa nada, no dice nada".

ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA

El portavoz socialista ha recordado que lo que llega a Talavera en 2030 es la electrificación de la línea, algo que "ya estaba en 2023, algo que se dejó comprometido e iniciado durante la pasada legislatura y que a día de hoy ya se está ejecutando". Por lo tanto, "lo que nos encontramos es que los plazos de electrificación siguen igual que cuando los consiguió Tita García en la anterior legislatura y lo que se retrasa en cuatro años es la llegada del AVE".

Desde el Grupo Socialistas han destacado que todavía siguen esperando a que el alcalde dé explicaciones a las asociaciones de vecinos, a los partidos políticos en la oposición, a los colegios profesionales y a los vecinos de las zonas afectadas, "que no saben qué es lo que van a tener delante o si se va a realizar alguna expropiación".