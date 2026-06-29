PSOE afirma que frente a un PP de Núñez que "obedece" lo que le manda Génova, Page es "creíble, honesto y valiente"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha afirmado este lunes que, frente a un PP regional, con Paco Núñez a la cabeza, que "obedece" lo que le manda Génova, el presidente de esta tierra, Emiliano García-Page, es un líder "creíble, honesto y valiente".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha valorado la "voz" del presidente Page en el último Comité Federal del Partido Socialista y ha subrayado que ha hablado "con claridad, con mucha transparencia y con mucha coherencia", con la intención de "defender" los intereses de esta tierra y a los alcaldes y alcaldesas socialistas, que manifiestan lo que expresaba el presidente Page en ese Comité, ha asegurado.

Abengózar ha apuntado que igual eso es lo que le "choca" al PP y "lo que le hace falta a Núñez", porque Page dice en su partido, aunque discrepe con él, aquello que viene diciendo desde hace tiempo en Castilla-La Mancha, "que la defensa de su tierra está por encima, incluso, de su propio partido", y, por tanto, las palabras que tengan para él la derecha y la extrema derecha, ha añadido, no lo definen.

La portavoz socialista ha puesto de ejemplo la defensa del modelo de financiación autonómico que pide el Gobierno de Castilla-La Mancha. Una financiación que cubra el coste real de los servicios "fuertes" y de "calidad" que se prestan vivan donde vivan las personas, y teniendo en cuenta características como la despoblación o el envejecimiento de la población.

Pero también de otros asuntos como los que serán tratados en el pleno de las Cortes regionales del próximo jueves, entre ellos, el modelo de ferrocarril que vertebra a la región, tras las últimas manifestaciones conocidas por parte del Ministerio de Transportes con respecto a la línea de alta velocidad Madrid- Jaén y su paso por Alcázar de San Juan.

"Planteamos este debate en las Cortes para manifestar la defensa de los socialistas de Castilla-La Mancha de ese proyecto de hace más de 20 años, que comprometieron gobiernos de distintos colores políticos y que ahora, sin embargo, el Ministerio habla de otra alternativa que dejaría a Castilla-La Mancha fuera de esa conexión con la alta velocidad y, por lo tanto, perjudicaría el futuro del ferrocarril en Castilla-La Mancha y también el futuro desarrollo de nuestros pueblos", ha lamentado.

Abengózar ha aseverado que estos dos puntos son muy significativos y una muestra más de lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene realizando por el beneficio de la región.