PSOE afirma que Génova "ha echado" al alcalde de Puertollanopor su "imputación" en un presunto caso de acoso

El secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel Caballero, y la portavoz del PSOE provincial, Cristina López. - PSOE

CIUDAD REAL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel Caballero, y la portavoz del PSOE provincial, Cristina López, han asegurado este domingo que la dirección nacional del PP en Génova "ha echado" al alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz, de la lista al Congreso de los Diputados por su "imputación" en un proceso judicial por un presunto caso de acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento.

Los socialistas han acusado al regidor de "engañar a la ciudadanía" al presentar el paso atrás como una renuncia para centrarse en Puertollano.

En una comparecencia de urgencia ante los medios, el dirigente socialista ha sostenido que "el alcalde no está renunciando a las listas del Congreso", sino que "el Partido Popular lo ha echado" por estar imputado.

"Lo que no puede hacer el alcalde es engañar a la ciudadanía vistiéndolo con un falso compromiso por Puertollano", ha afirmado, para añadir que lo que "realmente le pirra son los cargos".

LA CRONOLOGÍA, SEGÚN EL PSOE

Los socialistas han recordado que el PP provincial anunció el viernes la candidatura de Ruiz al Congreso con el número cuatro y que el propio alcalde confirmó su presencia en la lista, según han dicho, utilizando medios institucionales.

Según su versión, el sábado "alguien en Génova" se dio cuenta de que el regidor tiene un procedimiento judicial abierto en el que figura como investigado y por el que debe declarar el 25 de noviembre, igual que su teniente de alcalde y el concejal de Deportes.

Así, el PSOE ha afirmado que el PP no quiere "un nuevo caso como el de Algeciras" ni "un nuevo Móstoles", en referencia a otros alcaldes investigados por acoso.

El secretario general del PSOE local ha señalado que "el tiempo pone a cada uno en su lugar" y ha reprochado a Ruiz que llegara como independiente "diciendo que no iba a hacerse rico en política" y que, una vez alcalde, asumiera la vicepresidencia de la Diputación y aspirara a "un tercer cargo bien remunerado" en el Congreso. "Es un alcalde que sueña mucho, pero con los cargos, no con Puertollano", ha dicho.

También ha lamentado que el PP local y el alcalde "lo único que hacen es meter el nombre de Puertollano en medios nacionales hablando mal de Puertollano", y ha citado el caso del concejal de Deportes, Javier Trujillo, y su uso como parking privado de instalaciones municipales, así como el actual proceso judicial por presunto acoso laboral en el que también está investigado.

"CIUDADANOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Por su parte, Cristina López ha subrayado que el viernes Ruiz "era un activo enorme" para el PP y que, "ni pasando 24 horas de su nombramiento, le hacen renunciar".

Ha criticado además que el alcalde haya trasladado ese mensaje a compañeros de partido que también van en listas, como la alcaldesa de Argamasilla de Alba o el alcalde de Toledo, número uno por esa provincia. "Que deje de contar milongas y que cuente la verdad", ha reclamado.

La portavoz provincial del PSOE ha planteado "la pregunta clave": "Si no vale estando investigado por presunto acoso laboral para ir en unas listas al Congreso, ¿por qué al PP sí le vale para seguir como alcalde de Puertollano?". "¿Estamos hablando de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda?", ha añadido, antes de pedir "coherencia" al PP a todos los niveles. "Si una persona está imputada y no vale para ir en las listas al Congreso, no puede seguir en su cargo ni un minuto más", ha sentenciado.

A preguntas de los periodistas sobre si, de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, los estatutos del PP podrían impedir que Ruiz fuera candidato en caso de apertura de juicio oral, López ha indicado que el PSOE aún no ha estudiado esa cuestión porque está "centrado en el 29N", aunque ha asegurado que "se estudiarán todas las vías y lo exigiremos".

"Una persona imputada por acosar laboralmente a una mujer no puede representar al PP ni a ningún partido en ningún municipio", ha concluido López, quien ha afirmado que Ruiz "no puede seguir representando ni un minuto más a Puertollano" porque está "dejando la imagen de la ciudad por los suelos".