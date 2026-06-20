PSOE afirma que con Page la región "avanza" en empleo y en crecimiento económico frente a los "bulos" del PP de CLM

Álvaro Toconar en atención a medios. - PSOE C-LM

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar, ha afirmado este sábado que con el Gobierno de Emiliano García-Page la comunidad autónoma "avanza" y "progresa" en materia de empleo y de crecimiento económico frente a los "bulos" del PP de Núñez y el "desprestigio" que está practicando de la región.

"Hoy le pido al conjunto de la ciudadanía, pero, especialmente, a los empresarios y empresarias, a los autónomos, a las autónomas y cualquier persona que esté pensando en invertir en Castilla-La Mancha, que cuando oigan los datos negativos del señor Núñez hagan exactamente lo mismo que hace la gran mayoría de dirigentes del PP, no hacerle caso", ha aseverado.

En declaraciones a los periodistas en Toledo, Toconar ha recordado que hoy en Castilla-La Mancha hay 200.000 personas menos en paro que cuando gobernaban Núñez y Cospedal en esta región, y además tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social para un mes de mayo, superando las 814.000 personas afiliadas, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Del mismo modo, ha remarcado que desde que Emiliano García-Page es presidente, Castilla-La Mancha ha pasado de ser la región con la tasa de paro joven más alta de todo el país, a ser la comunidad autónoma donde más ha bajado la tasa de paro joven de todo el país.

"Esta tierra tiene perspectiva y proyección de futuro", ha trasladado Toconar, quien ha subrayado los datos del último Observatorio Regional del BBVA Research, que apunta la creación de casi 50.000 puestos de trabajo entre 2025 y 2027, lo que atribuye a un Gobierno de Page que "cumple" sus compromisos con la ciudadanía y que "tiene claro cuál es el camino que tiene que recorrer Castilla-La Mancha".

Ha aseverado que "frente a los bulos y a las mentiras" que lanza el PP, "existe una región seria, que avanza, que progresa", también de la mano de los autónomos y autónomas de nuestra región, ha continuado, y ha querido resaltar que "hoy, en Castilla-La Mancha, tenemos la cifra más alta de personas autónomas desde 2009, superando los 150.000 autónomos".

Con todo, ha valorado la estrategia de impulso al trabajo autónomo que viene aplicando la Junta, con ayudas y medidas como la Tarifa Plana Plus, al tiempo que ha cuestionado las consecuencias para políticas públicas como esta que tendría aplicar la "magia fiscal" de Núñez, proponiendo bajas de impuestos masivas y a quienes más tienen.