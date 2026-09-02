PSOE afirma que la "receta de Page" es la que funciona para crear empleo y oportunidades en C-LM

El portavoz de Empleo y Agricultura del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha afirmado este miércoles que la "receta del presidente Emiliano García-Page es la que funciona" para seguir creando empleo y oportunidades a los vecinos y vecinas de la región.

Ha asegurado que con García-Page "no solo podemos decir que hemos reducido el paro a la mitad, sino que lo estamos haciendo más rápido que la media en España y estamos entre las comunidades autónomas que más empleo ha creado en el último año", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Sánchez Requena ha valorado los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto publicados este miércoles por los ministerios de Trabajo e Inclusión.

"En Castilla-La Mancha tenemos 23.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social que hace un año", ha destacado, lo que para el portavoz socialista de Empleo confirma, "sin congratularnos de nada ni desde la soberbia", la trayectoria del empleo en la región que "nos está llevando a alcanzar cotas que nunca se habían alcanzado".

Unas cifras que, dentro de esa estacionalidad negativa, puesto que el paro ha subido ligeramente en la región en el mes de agosto, "nos permiten confirmar que la acción del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, basada en el diálogo social, en la estabilidad institucional y en la cercanía a los agentes económicos y sociales, está dando su resultado", ha aseverado.

Y, con ello, ha insistido en que, en el inicio de un nuevo curso político "nos sentimos mejor preparados para afrontar los retos de futuro" en materia de empleo con "seguridad y confianza".

En este punto, Sánchez Requena ha recordado que "tenemos la mejor confianza empresarial del conjunto del país trimestre a trimestre, estamos en cifras de exportaciones que mes a mes van al alza" y en datos de inversión extranjera "que tampoco habíamos visto", y eso refleja "el ambiente de certidumbre y confiabilidad que tiene la región".