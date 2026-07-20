PSOE de Albacete distingue a Patxi López con el Premio 'Pablo Iglesias' 2026

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Gustavo Valiente - Europa Press

ALBACETE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios 'Pablo Iglesias', otorgados por la Agrupación Municipal del PSOE de Albacete, ha acordado distinguir en su edición de 2026 al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López; al proyecto '¿Hablamos?', impulsado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible y Social de Albacete; y a las trayectorias políticas de Modesto Belinchón y Roberto Tejada.

Estos galardones reconocen a personas y entidades que destacan por la defensa de los valores de la democracia, la libertad y la igualdad, así como por su compromiso con los ideales del socialismo. El jurado ha estado integrado por Nieves García Piqueras, Salvador Jiménez Ibáñez, Rafael López Cabezuelo, María Ángeles López Fuster, Pilar López Rodríguez, Aurora Zárate Rubio, Javier Losa Serrano y Fran Rodríguez Martínez.

La presidenta del jurado, Nieves García Piqueras, ha subrayado la relevancia de estos premios, que "fomentan la convivencia entre compañeras y compañeros y se convierten en un referente para las generaciones futuras, gracias al trabajo y compromiso de las personas y asociaciones reconocidas".

Según el PSOE de Albacete, la figura de Patxi López constituye un símbolo en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco y en la defensa de los valores democráticos. Inició su trayectoria política como diputado en el Congreso por Vizcaya en 1987, presidió la Cámara Baja en 2016 y fue lehendakari entre 2009 y 2012. Actualmente, ejerce como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y es secretario de Política Federal del PSOE.

El proyecto '¿Hablamos?', coordinado por la maestra jubilada Llanos Molina, se ha consolidado como una herramienta esencial para la inclusión social y lingüística de personas migrantes en Albacete. Su labor pedagógica, basada en la enseñanza del idioma y el acompañamiento cultural, es posible gracias a un amplio grupo de voluntarias y voluntarios que dedican su tiempo a facilitar la integración del colectivo.

El jurado también ha querido destacar la trayectoria de Modesto Belinchón, quien ha sido delegado de la Junta de Comunidades en Albacete (2007-2011), diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha (2011-2015) y concejal y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Albacete. Además, fue secretario de Organización del PSOE en la provincia y secretario general de la Agrupación Local.

Los premios 'Pablo Iglesias', que dejaron de concederse en 1987, precisamente, fueron recuperados en 2012 por decisión de la Ejecutiva Municipal Socialista, cuando Belinchón ejercía como secretario general, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Asimismo, ha sido galardonado Roberto Tejada, concejal del Grupo Municipal Socialista hasta este último año y responsable del área de Urbanismo en el mandato anterior. Su trayectoria incluye la Dirección General de Juventud del Gobierno de Castilla-La Mancha (1997-1999), su etapa como diputado regional (1999-2003) y su labor como adjunto a la Defensoría del Pueblo autonómica (2007-2012). También fue secretario general de Juventudes Socialistas en la ciudad y la provincia.

Los Premios 'Pablo Iglesias' se entregarán el 14 de septiembre en un acto público que acogerá el estand ferial de la Casa del Pueblo.