PSOE arremete contra equipo de Gobierno de Torrijos por asegurar que "no está obligado a mantener transporte urbano"

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) ha arremetido contra el equipo de Gobierno, por asegurar que al no tener el municipio 50.000 habitantes, "no está obligado a mantener transporte urbano".

En nota de prensa, los socialistas de Torrijos han criticado al equipo de Gobierno, de PP y Vox, después de que éste, a inicio de este mes de enero, informara de la suspensión de la ruta de autobús urbano "tras haber denegado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la subvención que mantenía este servicio".

El Grupo Municipal Socialista presentó una moción al pleno ordinario, que se celebró el pasado jueves, para que el equipo de Gobierno "reconsiderase la anuncia medida de dejar de dar servicio urbano de ruta de un autobús", que "posibilitaba el movimiento de estudiantes a primera hora del día y de personas mayores durante toda la mañana, los cuales lo utilizaban para trasladarse de los barrios más alejados del centro al Centro de Salud, CEDT o al Cementerio municipal".

Recuerdan desde el PSOE, que al no haber aprobado sus propios presupuestos, desde el pasado uno de enero el Partido Popular de Torrijos está trabajando con un presupuesto prorrogado, aprobado la pasada legislatura por el anterior Gobierno Socialista, que contempla una partida de 50.000 euros "de la que pueden hacer uso para el mantenimiento de esa ruta urbana de autobús".

"Pero para nuestro asombro la concejala del área que gestiona dicha ruta, en su turno de palabra, manifestó que Torrijos no está obligado a tener un servicio de transporte urbano porque no tiene 50.000 habitantes y, además, verbalizó sin ningún tipo de pudor que sus medidas pasan por recortar gastos y que, desde luego recortarán los servicios, a los que Torrijos no está obligado a prestar, como es la ruta urbana, porque hay muchas cosas a mejorar más importantes que una ruta urbana", han criticado desde el PSOE.