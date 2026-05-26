PSOE Ciudad Real acusa de "falta de transparencia" a equipo de Gobierno por modificación presupuestaria de 2,6 millones

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez. - PSOE

CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha denunciado la "falta absoluta de transparencia, rigor y seriedad" del equipo de Gobierno del Partido Popular y del alcalde Francisco Cañizares tras presentar para el próximo Pleno ordinario "una modificación presupuestaria que afecta a 14 partidas y moviliza más de 2,6 millones de euros, con un expediente de apenas tres hojas y sin informes ni justificaciones técnicas suficientes".

Tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa, Martínez ha criticado que el Gobierno municipal vuelva a gestionar "de espaldas a la oposición y a la ciudadanía" asuntos de enorme trascendencia relacionados con la aplicación de los remanentes y de los ahorros municipales.

"Estamos hablando del dinero de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y no se puede actuar con esta falta de rigor y de transparencia", ha señalado.

La portavoz socialista ha explicado que dentro de estas modificaciones sí aparecen medidas que proceden de acuerdos plenarios y propuestas impulsadas por el Grupo Municipal Socialista, entre ellas la partida de 300.000 euros destinada a ayudas a la vivienda, una iniciativa defendida por el PSOE y aprobada por el Pleno municipal.

"Una vez más queda demostrado que el Grupo Socialista trabaja con propuestas útiles y constructivas para responder a las necesidades reales de la ciudadanía", ha subrayado.

Sin embargo, Martínez ha advertido que junto a esas partidas acordadas existen otras que "carecen de cualquier explicación razonable y generan numerosas dudas".

Entre ellas, ha señalado la intención del equipo de Gobierno de adquirir una finca por más de 400.000 euros mediante un expediente que, según ha denunciado, contiene una referencia catastral incorrecta.

"No sabemos qué quiere comprar el Ayuntamiento porque la referencia facilitada ni siquiera existe. Hemos pedido la retirada del punto en comisión y la respuesta ha sido que ya verían qué hacían. Esta es la forma de gestionar del Partido Popular", ha criticado.

"NO ES LA PRIMERA VEZ"

La portavoz socialista ha recordado además que no es la primera vez que el Gobierno municipal actúa de esta forma, haciendo referencia a la adquisición de la finca de Alarcos, una operación "sobre la que el PSOE ya cuestionó la falta de información y las dudas existentes sobre las condiciones del terreno adquirido".

Asimismo, Martínez ha mostrado su preocupación por la inclusión de 50.000 euros adicionales para el Impefe, organismo que, según ha denunciado, "está siendo incapaz de ejecutar adecuadamente recursos destinados al empleo, autónomos y pequeño comercio".

Para el PSOE, resulta "incomprensible" seguir aumentando partidas sin explicaciones mientras existen programas que "no se ejecutan correctamente y mientras dedican dinero a sufragar congresos vinculados con el PP".

También ha criticado la incorporación de 200.000 euros más para Jugarama, una cantidad que considera un nuevo ejemplo de "improvisación presupuestaria a solo unos meses de haber aprobado el presupuesto".

"No pueden presumir de grandes eventos mientras Ciudad Real sigue acumulando problemas de limpieza, falta de mantenimiento, deterioro de barrios y ausencia de inversiones en cuestiones prioritarias", ha señalado.

CANON DEL AGUA

La portavoz socialista ha criticado la incorporación de un millón de euros adicionales para el canon del agua, acusando al Gobierno municipal de haber "confundido deliberadamente a la ciudadanía".

Martínez ha insistido en que el canon responde a una normativa europea y ha criticado que el alcalde "haya utilizado este asunto para generar titulares y confrontación política".

A ello ha añadido que el propio Gobierno de Cañizares aprobó anteriormente una subida municipal del 10% en el recibo del agua.

En este sentido, ha vinculado esta situación y los excesos de consumo del propio ayuntamiento con los problemas que presenta la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, recordando la reciente rotura registrada en el barrio de Los Rosales y el desperdicio de agua ocasionado.

"No es una anécdota; es la consecuencia de una gestión centrada en la propaganda y el marketing político mientras se descuida lo importante", ha afirmado.

Sara Martínez ha lamentado que el Ayuntamiento vuelva a presentar una propuesta económica "sin proyecto de ciudad, sin planificación y sin información suficiente", y ha asegurado que el Grupo Municipal Socialista seguirá ejerciendo una oposición responsable, útil y vigilante.

"No vamos a ser cómplices de una mala gestión basada en la improvisación y la ocultación de información. Vamos a seguir exigiendo transparencia y defendiendo propuestas que mejoren realmente la vida de los vecinos y vecinas de Ciudad Real", ha concluido.