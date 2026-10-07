PSOE de la ciudad de Toledo propone a la ministra Milagros Tolón como cabeza de lista al Congreso por la provincia

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una sesión plenaria en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo ha acordado por unanimidad proponer a la secretaria general de la Agrupación y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

En la reunión mantenida este miércoles en la sede socialista se ha puesto de manifiesto "la trayectoria política y el compromiso" de Milagros Tolón con el Gobierno de Pedro Sánchez, representando de esta forma "el mejor perfil para defender como número uno por Toledo el proyecto progresista del PSOE", según han informado los socialistas en nota de prensa.

Además del cargo que ostenta actualmente en el Gobierno de España como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón también ha sido alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, además de formar parte actualmente de la dirección del partido a nivel nacional como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales de la Ejecutiva Federal.

También se ha resaltado su "sólida y contrastada trayectoria"; su experiencia municipal, autonómica y nacional; su capacidad de gestión y su cercanía con la gente.

Además, en 2023 fue la candidatura más votada en Toledo "y hoy, desde el Gobierno de España, defiende los intereses de nuestra provincia y nuestra región con peso real en el Consejo de Ministros y en la dirección nacional del partido", apuntan los socialistas.

Con todo, la dirección de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo, la más numerosa de la provincia y la segunda de la región, considera que Milagros Tolón reúne las mejores condiciones para encabezar la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo y así lo ha acordado en la reunión de este miércoles.