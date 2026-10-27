El PSOE se congratula del "dato histórico" que refleja casi un millón de personas ocupadas en Castilla-La Mancha

Archivo - La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez se ha congratulado de los "datos históricos" de la Encuesta de Población Activa, que reflejan "por primera vez en la historia" que la región "roza el millón de personas ocupadas".

"Estamos hablando de 980.900 personas trabajando en nuestra región. Sin duda alguna, datos que fortalecen el trabajo del Gobierno de Emiliano García-Page. Y es que nunca antes habíamos tenido tanta gente trabajando en Castilla-La Mancha, sin duda alguna, el dato más alto de toda la serie histórica", ha valorado la diputada en nota de prensa.

"Un dato especialmente significativo", ha afirmado Jiménez, que arroja que "uno de cada cuatro empleos creados en todo el país" se han creado en Castilla-La Mancha.

Estos datos, ha afirmado la diputada socialista, harían que hasta el presidente del PP, Paco Núñez, votara al presidente regional, Emiliano García-Page.

Además, ha destacado que el desempleo continúa descendiendo y que el paro juvenil ha bajado más de tres puntos en este trimestre, "mientras que en el conjunto de España se ha reducido en menos de medio punto".

"Por eso hoy podemos hablar de que Castilla-La Mancha avanza, de que Castilla-La Mancha mejora cada día, que queremos poner en valor el método Page. Un modelo basado en la estabilidad, en la certidumbre y en el diálogo que siempre ha caracterizado a este Gobierno", ha afirmado.