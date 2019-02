PSOE: La contratación de médicos sin MIR en C-LM es "perfectamente legal"

Publicado 04/02/2019 14:19:56 CET

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

EL PSOE de Castilla-La Mancha ha calificado de "infinitesimal" la contratación de médicos sin formación médica especializada (MIR) en la sanidad regional y ha asegurado que dicha contratación es "perfectamente legal" ya que "hay una instrucción que permite la contratación de estos profesionales desde 2008".

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Blanca Fernández, ha explicado que, asimismo, "hay sentencias del Tribunal Supremo que establecen la legalidad de la contratación de este tipo de profesionales" que, ha insistido, es "excepcionalísima" en la región.

Fernández ha calificado de "muy grave" que el PP utilice "un hecho común a todas las comunidades y los gobiernos para desgastar al Gobierno cuando este Gobierno está contratando a médicos". "Tenemos un mal, que se nos fueron muchos profesionales en la pasada legislatura porque fueron despedidos, encontraron otro empleo y no van a volver", ha añadido.

Además, ha explicado que "Cospedal recortó el 80 por ciento la formación MIR y ese recorte de ayer lo estamos sufriendo hoy". "Si en la pasada legislatura se eliminó prácticamente el MIR en Castilla-La Mancha, cuatro años después de que se iniciasen esos recortes siguen teniendo consecuencias.

EL VETO A LA PROPOSICIÓN DE PODEMOS ES "PERFECTAMENTE LEGAL"

Por otra parte, la portavoz socialista ha hecho referencia al registro, por parte del Grupo Parlamentario Podemos, de un recurso de reconsideración por la decisión de la Mesa de las Cortes de asumir el veto del Gobierno regional a una Proposición de Ley de la formación morada sobre minería de tierras raras, aclarando que dicho veto "es perfectamente legal ya que hay un incremento de gasto".

Asimismo, ha considerado que "hay ciertas personas", entre las que ha incluido al diputado de Podemos David Llorente, "que defienden el medio rural de manera equivocada". "Prohibirían la caza, ven mal la minería, el regadío, la agricultura, ven mal absolutamente todo, pero la gente recibe con los brazos abiertos cualquier iniciativa empresarial", ha apuntado.

A este respecto, ha afirmado que en Castilla-La Mancha "no hay minería de tierras raras porque el único proyecto que había lo clausuró el Gobierno regional con una declaración de impacto ambiental negativa".

VE LAS DECLARACIONES DE ROMÁN "EXTREMADAMENTE GRAVES"

Finalmente, la diputada se ha hecho eco de las críticas del candidato socialista a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, contra el alcalde de la ciudad, Antonio Román, afirmando que el alcalde guadalajareño "comparaba feminismo con fascismo" en unas declaraciones. Sobre esto, ha considerado que dichas declaraciones son "extremadamente graves".

De igual manera, ha lamentado también que el presidente regional de los 'populares', Paco Núñez, "no se pronuncie ante una afirmación tan grave". "No es capaz de llamarles la atención y decirles que por ahí no", ha comentado.