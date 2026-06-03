PSOE critica que el modelo de Núñez sea el de "no acudir a las reuniones, callarse y no hacer nada por defender a C-LM"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez - PSOE

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha criticado este miércoles que el "modelo" del presidente regional del PP, Paco Núñez, "sea el de no acudir a las reuniones, callarse y no hacer nada" por defender los intereses de Castilla-La Mancha, frente al modelo del Gobierno de Emiliano García-Page "que reivindica, trabaja y defiende la región".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, se ha referido a la reunión que va a plantear el Ministerio de Hacienda sobre la nueva financiación autonómica y ha señalado a Núñez que cuando a uno lo llaman a una reunión "hay que ir", primero, por respeto institucional.

"Y, segundo, porque no hay mayor coherencia ni mayor valentía que decir lo que uno piensa mirando a los ojos a la gente siempre que tengas una oportunidad", ha asegurado García Élez, quien ha recalcado que "eso es lo que ha hecho siempre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page".

El Gobierno de Castilla-La Mancha viene reclamando desde hace ya años que la región "necesita una financiación justa para garantizar la prestación de los servicios públicos", especialmente en las zonas afectadas por la despoblación.

Con ello, ha llamado la atención sobre los dos modelos tan distintos que hoy representan PSOE y PP en la región. "Uno que pide, que reivindica, que trabaja y que defiende la región. Y luego está el modelo Núñez, que se resume en tres cuestiones, la primera, la de no asistir a las reuniones. La segunda, la de callarse. Y la tercera, la de no hacer nada que, en eso, es campeón", ha lamentado.

Y lo mismo respecto a un asunto tan esencial para Castilla-La Mancha como es el agua, sobre lo que ha contrapuesto la "defensa del agua para nuestra gente y nuestra tierra" que sí hace el Gobierno regional, trabajando documentos, exponiéndolos y presentando alegaciones a los nuevos planes hidrológicos, y lo que hacen los 'populares', "callarse y no hacer nada".

"Ni una sola alegación, ni una ha presentado la FEMP de Castilla-La Mancha, cuyo presidente es el alcalde de Talavera de la Reina, del PP, de cara a la redacción de los planes hidrológicos. Esa es su forma de actuar, esa su forma de trabajar", ha reprochado.