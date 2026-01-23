PSOE critica que Núñez vaya a Fitur a "hablar mal" de C-LM y no reconozca los buenos datos del turismo en la región

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

CIUDAD REAL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado este viernes que el presidente regional del PP, Paco Núñez, vaya a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) a "hablar mal" de la región, en lugar de reconocer los buenos datos que, en materia de turismo, está obteniendo esta tierra gracias al trabajo de Gobierno de Castilla-La Mancha junto a todas las administraciones.

En rueda de prensa desde Ciudad Real, Abengózar ha lamentado que el PP regional insista en no reconocer datos tan positivos como el del crecimiento del turismo internacional en esta tierra, en casi un 200% desde 2015. Un dato "real que no es algo casual, no es baladí, sino fruto de una hoja de ruta clara y del trabajo por un turismo sostenible, no solamente medioambientalmente, sino también económica y socialmente", ha aseverado.

También ha valorado que Castilla-La Mancha podría haber superado en 2025 la cifra de 6 millones de pernoctaciones y ha indicado que el objetivo del Gobierno de Emiliano García-Page es "seguir creciendo en un turismo de calidad que respete el patrimonio, que respete nuestros pueblos y nuestra realidad".

Y es por ello, ha insistido, en que es "lamentable" que el líder regional del PP se empeñe en "inventar" datos en materia de turismo que no existen, y en hablar mal de un sector "que lleva años dejándose la piel por que el turismo sea como es en Castilla- La Mancha".

"Me parece indecente que solamente se dedique a hablar bien de las administraciones en las que sus compañeros del PP están al frente, obviando en muchos casos que lo son porque van de la mano de Vox. Me parece indecente que invente datos de Castilla-La Mancha para hablar mal de Castilla-La Mancha. Demuestra que el señor Núñez no es de fiar", ha sostenido.

ACUERDO DE MERCOSUR

Una actitud tan incoherente, ha añadido Abengózar, como la postura del PP con Mercosur, el acuerdo del que "no se han cansado de hablar mal hasta hace dos días, y lo han presentado como un enemigo del sector primario, y, sin embargo, en Europa, en Bruselas, los 'populares' europeos y españoles han votado a favor", ha criticado.

Abengózar ha concluido que es una "incoherencia más" de un PP del que no entendemos cuál es su postura o a qué postura de su partido se quieren sumar.