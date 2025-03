El PSOE de Cuenca reelige a Sahuquillo como secretario general con el 100% de votos al frente de una nueva Ejecutiva

CUENCA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XV Congreso Provincial del PSOE de Cuenca ha avalado este domingo con un 100% de apoyo la nueva Ejecutiva Provincial, encabezada por el secretario general, Luis Carlos Sahuquillo.

El recién reelegido secretario general provincial ha destacado la renovación del órgano ejecutivo, destacando que cuenta con "una renovación importante de un 55%". Además, ha destacado la juventud del proyecto con "una masiva representación de jóvenes" que alcanza "el 10% del órgano ejecutivo".

"Esto no significa que con ese 45% que ha seguido la Ejecutiva anterior no contemos, todo lo contrario, pero creemos que teníamos que darle un curso, una etapa porque no jugamos mucho", ha afirmado Sahuquillo.

La nueva Ejecutiva cuenta con Ángel Tomás Godoy de nuevo como secretario de Organización y estrenando Portavocía; está presidida por Anunciación Martínez; y crea dos Vicesecretarías: de Política Institucional, con Álvaro Martínez Chana, y de Asuntos Orgánicos, con Carmen Pavón, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Con respecto al resto de integrantes, como secretaria de Igualdad está Ana Eloísa Olmeda; de Acción Electoral, Francisco López; de Política Agracia y Desarrollo Rural, Mariana de Gracia Canales; y de Cohesión Territorial y Movilidad, Pedro José Martínez.

Emma Cano ostenta la Secretaría de Política Municipal; Ángel Regatero, la de Movimientos Sociales, Comunicación y Redes; y Nuria Illana, la de Economía, Empleo y Turismo.

Por su parte, Miguel Ángel Valero lleva la Secretaría de Educación, Cultura, Deportes y Universidad; Rodrigo Molina la de Desarrollo Sostenible y Agua; y José María Pastor la de Políticas Sociales.

La nueva Ejecutiva cuenta además con 28 Vocalías adjuntas a las Secretarías, ostentando la de Desarrollo Rural e Innovación Agraria Joaquina Saiz; la de Formación y Transición Digital, Pedro Javier Tendero; la de Redes Sociales, Cristina Delgado; la de Desarrollo Industrial y Empresarial, Johana León; y la de Reto Demográfico, Vicente Salvador Linuesa.

María Miriam Lava lleva la Vocalía de Seguimiento de Programas Electorales; Susana Zomeño, la de Mayores y Discapacidad; Jesús Fernández, la de Empleo e I+D+I; Saray Portillo, la de Formación, Análisis y Estudios Estratégicos; Antonio Luengo, la de Agua y Transición Energética; y Montserrat Poyatos, la de Educación y Patrimonio Cultural.

La Vocalía de Comunicación está en manos de Isabel González; la de Administraciones Públicas y Protección Ciudadana, de Ramón Pérez Tornero; la de Migración, Cooperación y Tercer Sector, de Francisco Jesús Ibáñez; la de Infraestructuras y Agenda Urbana, de Virginia Martínez; y la de Urbanismo y Vivienda, de Sergio Tórtola.

La vocal de Turismo, Artesanía y Comercio es María Teresa Mejía; de Movilidad y Transportes, Joaquín González Mena; de Mujer Rural y Violencia de Género, Montserrat Manzano; de Política Forestal, Jesús Valía; de Medio Ambiente, Guillermo Sacristán; y de Apoyo a Grupos de la Oposición, Abel Fresneda.

Finalmente, María Tirado ostenta la Vocalía de Juventud y Cultura; Julián Virgili, la de Deportes; Marta Irnán, la de Sanidad y Consumo; Alfredo Domingo, la de Economía Circular y Agenda 2030; Pedro Romeral, la de Autónomos; y Felipe Losa, la de Participación Ciudadana y Movimientos Sociales.

Además de la Ejecutiva Provincial se han renovado el resto de órganos provinciales, como la Comisión Provincial de Ética, presidida por José Julián Fernández, y la Mesa del Comité Provincial, encabezada por José Luis Chamón.

Igualmente, se ha elegido al secretario general como representante de la provincia de Cuenca en el Comité Federal y se ha renovado a los miembros del Comité Provincial y del Comité Regional.