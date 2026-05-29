PSOE defiende los acuerdos de la Junta para facilitar el acceso a la vivienda mientras el PP solo genera "ruido"

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar. - PSOE

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado los avances de la región y ha defendido los acuerdos de la Junta de Comunidades para facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda, mientras el PP solo se encarga de generar "ruido".

Lo ha trasladado el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar que, en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha valorado el avance de la región y especialmente de los jóvenes porque, como ha aseverado, "el interés del presidente Page está en ellos".

Tanto es así que una de las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha recordado, va a facilitar que los jóvenes no paguen intereses por el 20% de préstamo hipotecario, que no les prestan los bancos, pero sí lo hará el Ejecutivo, y ha remarcado, "ninguna comunidad autónoma de España está aplicando esta medida".

Sin embargo, "mientras el Gobierno del presidente Page tiene una agenda con medidas directas y al servicio de la gente joven, Toconar ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha está utilizando a los jóvenes y tomándoles como rehenes", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"En lugar de sumarse y formar parte de la solución, está prefiriendo elegir formar parte del problema. La gente joven no necesita incertidumbre, no necesita que haya nadie generando mentiras y lanzando bulos, que es lo que hace el señor Núñez", ha lamentado.

En este punto, Toconar ha pedido a los 'populares' que, si quieren criticar al gobierno de Page, "trabajen, hagan política y sean serios", pero sobre todo que "dejen de mentir y de generar incertidumbre" ante cada avance.

O, directamente, ha insistido, "que no opine", que se mantenga en "silencio" para que esta región siga avanzando con certidumbre y con seguridad jurídica, y, con cuentas públicas de crecimiento económico, como va a ocurrir una vez más para el año 2027", ha zanjado en referencia a la orden que el Gobierno regional ha dado ya para iniciar la redacción de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2027 que seguirán contando con la presión fiscal congelada.