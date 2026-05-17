El PSOE denuncia la vandalización de su sede en Campo de Criptana con la aparición de pintadas en su fachada

La sede del PSOE en Campo de Criptana con las pintadas aparecidas este domingo. - PSOE

CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ciudad Real ha denunciado la aparición en la mañana de este domingo de pintadas en su sede en la localidad de Campo de Criptana.

A primera hora de la mañana, miembros de la agrupación local comprobaban la vandalización de la sede con pintadas que rezan 'Arriba España' y 'FE JONS'.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha denunciado que no es la primera ocasión en la que una sede del PSOE es atacada en la provincia.

"Nos han vandalizado alrededor de una veintena de veces a lo largo de la provincia", ha señalado, citando ejemplos como Alhambra, Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan o Socuéllamos. "La de Ciudad Real ha sido vandalizada cinco o seis veces", ha apuntado. "No es un hecho aislado", ha apostillado.

Aunque no se ha esclarecido quién ha perpetrado las pintadas, Bolaños ha apuntado que "por el tipo de pintandas que son y por las letras que aparecen en la fachada, sospechamos que son grupos de extrema derecha". "Hemos presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil", ha señalado el secretario de organización provincial.

"El problema trasciende de las siglas, cuando una sede política se convierte en objetivo, lo que se erosiona no es únicamente a un partido, sino la normalidad democrática y la aceptación del pluralismo político", ha señalado Bolaños. "Este tipo de violencia termina alimentando dinámicas de intimidación incompatibles con una democracia madura", ha advertido el secretario de organización.

En este línea, ha reclamado "una condena clara y rotunda de todos los partidos democráticos ante cualquier ataque a sedes políticas, independientemente de su signo ideológico", al tiempo que ha trasladado la confianza de su partido "en las fuerzas y cuerpos de seguridad para esclarecer estos hechos".

Asimismo, ha apoyado la posición de la agrupación local del PSOE de Campo de Criptana trasladando que no detendrán su actividad por esta clase de comporamientos vandálicos e intentos de intimidación.