PSOE dice que, mientras Page afronta los problemas de la sanidad contratando médicos, el PP los "despide" como en Madrid

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE
TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha salido al paso de las críticas del PP en las que ha cargado contra la "nefasta y negligente" gestión de la sanidad en la región.
Gutiérrez ha llamado la atención sobre cómo se afrontan las dificultades que se viven en la sanidad pública en España y en Europa, asegurando que hay dos formas de hacerlo, pues "no es lo mismo afrontarlo contratando médicos" como hace el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "despidiéndolos como en Madrid".
"Por lo tanto, hay problemas en toda España de la sanidad, sí, pero esos problemas hay dos maneras de afrontarlos; como hace Page, construyendo hospitales, abriendo centros de salud, consultorios, reforzando el presupuesto público, o recortando, privatizando como hace la fórmula del PP, y para prueba asomarse a Andalucía, a Castilla y León o a la Comunidad de Madrid", ha concluido.