PSOE exige a Gobierno de la Diputación Toledo rectificar el nuevo Servicio de Comidas: "Sobrecarga a los ayunbtamientos"

Diputación de Toledo. - PSOE

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Toledo va a llevar a cabo una serie de acciones públicas para exigir al equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo que rectifique el nuevo modelo de gestión del Servicio de Comidas a Domicilio y retire a los ayuntamientos la carga burocrática y administrativa que les impone de manera unilateral.

Según denuncia el PSOE en nota de prensa, esta decisión, lejos de reforzar el papel de la Diputación como administración de apoyo a los municipios, "está generando un grave malestar y serias dificultades en numerosos consistorios de la provincia".

Desde el Grupo Socialista en la Diputación de Toledo han subrayado que la medida impuesta por el Gobierno provincial de PP y Vox obliga a los ayuntamientos a asumir la gestión de las solicitudes de acceso al Servicio de Comidas a Domicilio, así como la búsqueda de empresas proveedoras que suministren los menús, trasladando a las administraciones locales una carga administrativa y organizativa que no les corresponde.

"Estas decisiones sobrecargan especialmente a los municipios de menor tamaño, comprometen la correcta prestación de un servicio social esencial y pone en riesgo la atención a personas mayores y vecinos y vecinas en situación de especial vulnerabilidad, afectando de manera directa a la cohesión territorial y a la igualdad en el acceso a los servicios públicos, pilares fundamentales para el equilibrio del mundo rural", critican los socialistas.

Por este motivo, la portavoz del PSOE en la diputación, Tita García, ha advertido que, en las últimas semanas, su formación ha recibido decenas de quejas de ayuntamientos que se ven "completamente desbordados" para atender "las exigencias administrativas derivadas del nuevo modelo, al carecer de medios técnicos, personal suficiente y capacidad de gestión para asumir unas obligaciones que hasta ahora correspondían a la propia Diputación de Toledo".

Ante este escenario, el PSOE de la provincia de Toledo ha decidido dar un paso al frente y visibilizar públicamente la preocupación de los gobiernos municipales.

Pra ello, el próximo jueves, 18 de diciembre, a las puertas de la Diputación de Toledo, junto a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas socialistas, van a reclamar una rectificación inmediata y una solución justa y viable.

FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL

Y es que, desde el Grupo Socialista han denunciado también la falta de "respeto institucional" que la Diputación de Toledo está mostrando hacia los ayuntamientos que han trasladado formalmente su preocupación.

En numerosos casos, alegan, los consistorios han remitido escritos dirigidos a la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, alertando de problemas concretos, como la inexistencia de empresas locales capaces de asumir la preparación de las raciones de comida cumpliendo unas condiciones mínimas.

"Sin embargo, lejos de recibir respuestas personalizadas y soluciones adaptadas a cada realidad municipal, los ayuntamientos están recibiendo contestaciones genéricas firmadas por el jefe de servicio correspondiente, sin atender a las particularidades de cada caso y con afirmaciones que no se ajustan a la realidad, dejando a los gobiernos municipales como responsables de una situación que no han provocado".

En este contexto, García Élez ha hecho un llamamiento a una respuesta colectiva y unitaria de los municipios para defender "un servicio público esencial" y ha exigido al Gobierno provincial de PP y Vox que rectifique una decisión que traslada problemas en lugar de ofrecer soluciones y así garantizar un modelo justo, eficaz y respetuoso con los municipios de la provincia.

La portavoz del PSOE también ha insistido en que la Diputación "debe ejercer su función como administración paraguas, ayudando, acompañando y facilitando recursos a los ayuntamientos, y no trasladándoles cargas administrativas que ponen en riesgo la calidad del servicio y la atención a quienes más lo necesitan".