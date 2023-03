PSOE exige a Núñez que el alcalde de Mora dimita del cargo y no se vuelva a presentar a las elecciones

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha quiera restar importancia a las informaciones relacionadas con el alcalde del municipio toledano de Mora y diputado regional, Emilio Bravo, a quien se le habría retirado el carné de conducir por haber sido sorprendido por la Policía mientras conducía superando la tasa de alcoholemia permitida.

"Aquí no hay otra solución que es que el que ha cometido un delito dimita, no mañana ni pasado mañana, dimita hoy mismo, que es lo que debería hacer el señor Bravo", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha dicho que cualquier otra respuesta, como la de justificarlo como un "asunto privado", tal y como ha dicho el propio alcalde y el PP regional "es intentar desviar la atención".

Asimismo, ha criticado a la dirección del PP de Castilla-La Mancha y a su candidato, Paco Núñez, por querer pasar por alto este asunto, y ha mantenido que quien ha cometido un delito contra la seguridad vial es un representante de este partido a nivel regional y, por ello, esta formación "es quien debería dar explicaciones y pedirle responsabilidades a su representante".

La excusa de que se trata, según el PP, de un asunto privado del alcalde de Mora, ha añadido Zamora, no vale, pues el regidor no se presenta a las elecciones "a nivel particular ni a nivel individual", sino integrando una lista por este partido y avalado por la dirección regional del mismo, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

De este modo, ha afirmado, será responsabilidad del PP de Castilla-La Mancha que esta persona les represente en las elecciones de mayo y "por ello mismo, pedimos evidentemente la dimisión y, por ende, que no vuelva a concurrir a unas elecciones públicas".

Zamora ha aprovechado para reprochar al PP de Castilla-La Mancha y su candidato, Paco Núñez, que "ya son muchos los temas privados de los que no quieren hablar", recordándoles, entre otros, los insultos machistas del alcalde de Villar de Cañas o su candidato a la Alcaldía de Azuqueca de Henares, los quince años de prisión que pide la Fiscalía Anticorrupción al exjefe de seguridad de Cospedal por el caso 'kitchen' o la condena al exdirector de la televisión autonómica, Nacho Villa, que debe devolver 70.000 euros de dinero público.

"Lo que creo es que hay que tenerla también de cemento armado. Vamos a ser conscientes y decentes a la hora de utilizar la misma vara de medir absolutamente para todos", ha señalado el dirigente socialista, tras preguntar al candidato 'popular', Paco Núñez, que "si lo que vale para los de enfrente no va a valer para tener ejemplo de esos códigos éticos de los que tanto presumen internamente dentro del PP".