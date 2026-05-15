PSOE exige a Núñez "rectificar y pedir perdón" por "mentir" con "un nuevo bulo" sobre agua

El portavoz de Empleo y Agricultura del PSOE en las Cortes de C-LM, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido este viernes al presidente regional del PP, Paco Núñez, que "rectifique y pida perdón" por "mentir" con "un nuevo bulo" en materia de agua, en este caso, sobre la Directiva Marco del Agua, y ha lamentado las "mentiras" del líder del PP "en una materia tan medular para la región".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, el portavoz socialista de Empleo y Agricultura en las Cortes regionales, Antonio Sánchez Requena, ha denunciado la "inventada" de Núñez sobre una carta que dice que ha firmado, particularmente la eurodiputada socialista Cristina Maestre, y ha afirmado que "como está clarísimo que no va a poder demostrarlo, porque no existe tal firma, queda acreditado que Núñez está mintiendo".

"El señor Núñez vive de crear bulos un día tras otro y debe rectificar, especialmente cuando está mintiendo sobre cuestiones tan importantes para la región", ha remarcado, y ha reprochado que "Paco Núñez miente todo el tiempo y a todo el mundo en varias cuestiones, y esta vez lo ha vuelto a hacer en materia de agua".

En este punto, el parlamentario socialista ha recalcado que el presidente Emiliano García-Page es el primero que desde hace tiempo viene manifestando siempre que tiene la oportunidad la necesidad de prorrogar la Directiva Marco del Agua, también en Bruselas, para garantizar el uso que tienen que hacer en las explotaciones "nuestros agricultores y ganaderos".

Del mismo modo que ha recordado que, en el último pleno de las Cortes regionales, los socialistas apoyaron y votaron a favor de una resolución del PP que proponía la defensa en Europa de la prórroga de la Directiva Marco del Agua, "con lo cual demuestran que del PP de Núñez no podemos fiarnos ni cuando estamos de acuerdo".

Con todo, ha insistido a Núñez en que "ya está bien de bulos" y le ha urgido a que pida "perdón", que "rectifique" y que deje de decir "mentiras" porque la ciudadanía de Castilla-La Mancha y por tanto también los votantes del PP se merecen representantes que los representen "con dignidad".

RECONOCIMIENTO A NUESTRO CAMPO

Por otro lado, en la celebración del Día de San Isidro, el portavoz de Agricultura del grupo parlamentario socialista ha reconocido a quienes construyen día a día el futuro de nuestro campo, "a quienes contribuyen a que podamos disponer de los mejores alimentos en nuestras mesas, los alimentos de Castilla-La Mancha".

"La labor que agricultores y agricultoras hacen en nuestra región contribuye de forma evidente a la creación de riqueza en Castilla-La Mancha y, por tanto, el papel que realizan desde el punto de vista de la cohesión social y de la fijación de población en el territorio es vital", ha afirmado.

Por lo que ha ahondado en "no perder ni un solo segundo" en afrontar los retos que tiene el sector como es el relevo generacional, en el que el Gobierno regional está "alzando la voz en Europa y para lo que es necesaria una PAC fuerte".