PSOE Guadalajara pide paralizar el proyecto del Chorrón y crear una mesa de trabajo con vecinos y grupos políticos - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde y concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha solicitado este martes la paralización del proyecto de remodelación del barrio del Chorrón impulsado por el equipo de Gobierno municipal y la constitución de una mesa de trabajo en la que participen vecinos, todos los grupos políticos y personal técnico para consensuar una actuación integral en la zona.

Durante una comparecencia junto a vecinos del barrio, en el acceso al parque Sandra, Rojo ha explicado que la petición fue registrada el pasado 21 de julio y ha defendido la necesidad de abrir un proceso de diálogo para abordar una demanda "histórica" del Chorrón.

El dirigente socialista ha criticado la forma en la que, a su juicio, el Gobierno municipal ha tramitado el proyecto, denunciando la falta de interlocución con la representación vecinal y asegurando que se han mantenido reuniones con comunidades de propietarios concretas, al tiempo que algunas propuestas se han trasladado por canales informales.

Asimismo, ha afirmado que el proyecto presentado "no tiene ni un solo céntimo de euro consignado" en los presupuestos municipales, ni consta, según ha dicho, financiación europea específica para esta actuación. También ha asegurado que "no existe proyecto básico, proyecto de ejecución ni licitación", por lo que ha rechazado que exista urgencia para adoptar una decisión inmediata.

En este sentido, Rojo ha acusado al equipo de Gobierno de utilizar "la mentira" y "el chantaje" al trasladar a los vecinos que podrían perderse unos fondos si no se acepta el proyecto planteado.

Respecto al contenido de la propuesta municipal, el concejal socialista ha mostrado su rechazo a la implantación de un sentido único de circulación y a la reapertura al tráfico de la calle Tomás Camarillo, al considerar que estas medidas perjudicarían la movilidad del barrio.

Como alternativa, ha defendido estudiar una solución consensuada que preserve el doble sentido de circulación y responda al principal problema que, según ha señalado, trasladan los residentes: la falta de aparcamiento.

En este contexto, ha planteado la construcción de un estacionamiento de alrededor de 250 plazas en parcelas municipales situadas junto a las pistas polideportivas del entorno del parque de San Francisco, con diferentes modalidades de uso para atender tanto las necesidades de los vecinos como las del conjunto de la ciudad.

Rojo también ha señalado que tanto el parque de San Francisco como la parcela del Fuerte son de titularidad municipal y ha criticado que el Ayuntamiento haya priorizado otras inversiones mientras la remodelación integral del barrio del Chorrón continúa, a su juicio, sin una solución acordada.

Por su parte, el portavoz vecinal, Luis Carlos Durán, ha asegurado que los residentes llevan dos años solicitando reuniones con el equipo de Gobierno sin obtener respuesta y ha anunciado el inicio de una recogida de firmas, además de la presentación de preguntas en el próximo Pleno municipal, para mostrar el rechazo vecinal al proyecto actualmente planteado.