El PSOE insta a Guarinos que busque vías legales para frenar la gasolinera junto a las viviendas de la SUE-30

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha vuelto a pedir este martes a la alcaldesa, Ana Guarinos, que busque las opciones legales para paralizar la puesta en marcha de la gasolinera de bajo coste situada junto a un bloque de viviendas en la glorieta ubicada pasado el puente árabe, en dirección a la estación de tren, lo que se conoce como la SUE-30, y que se reúna con los vecinos afectados.

De Luz ha reclamado al Gobierno municipal que actúe antes de que se concedan las licencias pendientes para el funcionamiento de la instalación, al considerar que todavía hay margen para estudiar alternativas. "Las opciones legales las tendrá que buscar Guarinos", ha afirmado la portavoz socialista, que ha insistido en que la alcaldesa debe dar una respuesta a los residentes.

La representante del PSOE ha defendido que el Ayuntamiento debe garantizar la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los vecinos de la zona, según ha dicho, un centenar de familias afectadas, que han pagado más de 200.000 euros por sus viviendas y ahora se encuentran con una estación de servicio junto a sus balcones y ventanas.

"No es de recibo que, en vez de dar alternativas, no haya paralizado esta gasolinera", ha manifestado De Luz, que ha reclamado a Guarinos que se siente con los afectados y busque una solución "legal y posible" que permita a las familias vivir con tranquilidad.

La portavoz socialista ha asegurado que la Asociación de Vecinos de la Chopera y Estación y han solicitado una reunión con la alcaldesa y que, según le consta, todavía no había recibido respuesta. Por ello, ha insistido en la necesidad de que Guarinos atienda a los residentes y les explique qué alternativas contempla el Ayuntamiento.

"Esto nace, crece y muere con Guarinos", ha afirmado De Luz ante una comparecencia con los medios de comunicación en la que que ha atribuido a la actual alcaldesa la responsabilidad política sobre la tramitación municipal del proyecto.

Así, la portavoz ha rechazado igualmente las referencias a una posible aprobación durante el anterior mandato y ha defendido que el PSOE ha revisado el expediente para fundamentar sus críticas.

Además, De Luz ha vuelto a cuestionar que el Ayuntamiento haya seguido adelante con la tramitación pese a las reticencias técnicas en materia de movilidad que, según ha señalado, aparecen en el expediente. A su juicio, el equipo de Gobierno debe estudiar las vías legales disponibles antes de que la apertura de la gasolinera sea efectiva.

DEFIENDE LAS CANDIDATURAS AL CONGRESO Y AL SENADO

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha expresado este martes su respaldo a las candidaturas del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia, al ser preguntada por la incorporación de una candidata poco conocida en el segundo puesto de la lista a la Cámara Alta. Se trata de María del Mar González Báez como número dos, a propuesta de Frente Amplio.

"Estoy orgullosa de quienes nos van a representar", ha afirmado De Luz, evitando realizar una valoración individual sobre la elección de la número dos al Senado y defendiendo el trabajo realizado por las direcciones provincial y nacional del partido en la elaboración de las candidaturas.

La portavoz socialista ha respaldado la labor del secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, y del secretario de Organización provincial, Rafael Esteban, en el proceso de configuración de las listas.

De Luz ha aludido al trabajo conjunto de las ejecutivas provincial y nacional, en Ferraz, para conformar las candidaturas con las que los socialistas concurrirán a las próximas elecciones generales.