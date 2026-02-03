PSOE insta al PP de Paco Núñez a "copiar" el modelo de García-Page, que permite crear 60 empleos diarios en C-LM

Archivo - PSOE C-LM afirma que las palabras de Simón las realizó ella a título personal y "ya ha pedido perdón" - PSOE C-LM - Archivo

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afeado al Partido Popular presidido en la región opr Paco Núñez por hacer una lectura negativa de los datos de paro difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y ha aprovechado para recordar a los 'populares' que desde que Emiliano García-Page es presidente se crean 60 empleos diarios en la comunidad autónoma. Además, ha pedido a Núñez que "copie" el modelo de García-Page, un modelo que "cumple" y un modelo que permite a la región avanzar.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa la diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez, quien ha comenzado su comparecencia asegurando que, tras analizar los datos de desempleo, "vemos cómo Castilla-La Mancha sigue avanzando" y cómo se sigue consolidando el modelo económico del Gobierno de García-Page, un modelo que, según ha enfatizado, "funciona".

"A pesar de ser un mes marcado por la estacionalidad negativa del fin de las campañas navideñas, vemos cómo Castilla-La Mancha vuelve a tener una lectura positiva" de los datos del paro y "vemos cómo Castilla-La Mancha sigue creando empleos", ha argumentado.

Además, ha hecho hincapié en que los datos del paro correspondientes al mes de enero "son los más bajos en desempleo de los últimos 18 años" en la región. En términos interanuales, ha detallado, "hay casi 11.000 personas desempleadas menos en Castilla-La Mancha" y a ello --ha dicho-- también hay que sumar las personas afiliadas a la Seguridad Social, que son 19.545 más que hace un año.

Unos datos que, según ha dicho, confirman que el empleo se crea de forma sostenible. Por lo tanto, ha celebrado, "el paro baja en nuestra región más que en el conjunto del resto de España". "Estas cifras significan que Castilla-La Mancha avanza y lo hace por el buen camino".

"Vemos cómo Page cumple una vez más lo que dijo. Dijo que le iba a dar la vuelta a las cifras del paro y vemos cómo ha cumplido lo prometido", ha destacado la diputada del PSOE, quien ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha demuestra que es posible generar empleo y generar oportunidades "reforzando las políticas públicas que mejoran la vida de la gente como el acceso a la vivienda".

Asimismo, ha lamentado que al PP no le guste que Castilla-La Mancha siga creando empleos porque "saben que cuanto mejor le vaya a Castilla-La Mancha, peor les va a ir a ellos". "Hemos cerrado el mejor año de la historia en ocupación de empleo en Castilla-La Mancha, 950.100 personas desde que Page es presidente, lo que significa que desde que llegó a la Presidencia son 60 empleos diarios los que se crean, al contrario de cuando gobernaba el Partido Popular que veíamos como cada día se destruían cientos de empleos".

Finalmente, la diputada socialista ha pedido al presidente del PP en Castilla-La Mancha que "copie" el modelo de Page, "un modelo que cumple y un modelo que avanza".