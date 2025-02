PSOE e IU exigen al Ayuntamiento de Toledo que apoye activamente la movilización del 8M y enarbole la bandera feminista

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE e Izquierda Unida llevarán una moción conjunta sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al pleno municipal que se celebrará este viernes, 28 de febrero. Ambas formaciones exigirán que el Ayuntamiento de Toledo se comprometa a apoyar activamente la movilización del 8M porque "queremos que quede bien claro que Toledo es una ciudad feminista". Además, pedirá al equipo de Gobierno formado por PP y Vox que "enarbole" la bandera feminista en el consistorio como símbolo del compromiso con la lucha con las mujeres.

En declaraciones a los medios en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Abellán, y Elisa Fernández, representante de Izquierda Unida en el Consejo Local de la Mujer, han aprovechado además para hacer un llamamiento a participar a toda la ciudadanía e instituciones, "sin tener necesidad de llevar la pancarta", en la manifestación convocada por la Plataforma 8M.

Por su parte, la portavoz socialista no ha querido perder la oportunidad de referirse al hecho de que el Consejo de la Mujer de Toledo no vaya convocar el 8-M su manifestación para no visibilizar la división que se ha producido en años anteriores. "Una mentira más" de este equipo de Gobierno, ha advertido Abellán.

En este sentido, ha apuntado que el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha vuelto a perder una oportunidad de mostrar "unidad" en políticas de igualdad a la que tanto apela en los últimos días, ha apostillado.

Dicho esto, ha trasladado al alcalde de la capital regional que no es el PSOE quien "rompe esa unidad", sino que son sus socios de gobierno --en referencia a Vox-- "quienes llevan desde que entraron las instituciones rompiendo esa unidad en políticas de igualdad".

A juicio de los socialistas, "la máxima preocupación del alcalde y presidente del Consejo Local de la Mujer y de la concejala no es salir a la calle a defender los derechos de las mujeres, sino que la máxima preocupación del alcalde de esta ciudad y de su concejala es no hacer el ridículo detrás de una pancarta con tres o cuatro personas más".

Asimismo, ha añadido que el alcalde pasará a la historia por "blanquear el negacionismo de la violencia machista" además de "invisibilizar a las mujeres de la ciudad con acciones como eliminar la Concejalía de Igualdad, eliminar la marcha del 25 de noviembre y ahora también eliminar la marcha del 8 de marzo".

39 AÑOS PARA ALCANZAR LA PARIDAD DE GÉNERO

Por otro lado, la representante de Izquierda Unida ha reivindicado la moción que presentarán, puesto que el 8 de marzo es una fecha en la que se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y la justicia social, y ha asegurado que en España "se necesitarían 39 años para alcanzar la paridad de género" y que "el impacto económico de esta brecha supera los 231.000 millones de euros".

Además, Fernández ha explicado que la moción recoge una serie de medidas fundamentales para exigir al Ayuntamiento de Toledo que se eliminen todas las actividades y colaboraciones con entidades como Red Madre que "promueven discursos en contra de los derechos y atacan la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos".

Asimismo, PSOE e IU piden en su moción al Consistorio toledano comprometer, al menos, un 5 por ciento de los presupuestos municipales a las políticas públicas de igualdad. Además, han exigido a la Junta la apertura inmediata de los centros de crisis contra la violencia sexual las 24 horas garantizando la atención presencial y especializada para mujeres víctimas de violencia machista. "En Toledo el centro está abierto pero no 24 horas, con lo cual no es normal que una mujer no pueda asistir en cualquier momento a estos centros".