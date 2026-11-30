La candidata número uno de los socialistas al Congreso por la provincia albaceteña, Amparo Torres - EUROPA PRESS

ALBACETE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha valorado la victoria del PP en las elecciones generales y el hecho de que vaya a poder gobernar junto a Vox, para lamentar que es "una noche triste" para los socialistas pero también para la democracia por la irrupción de "la ultraderecha".

Así lo han hecho desde Albacete el secretario provincial del partido, Santiago Cabañero, y la candidata número uno de los socialistas al Congreso por la provincia albaceteña, Amparo Torres.

Cabañero ha comenzado su discurso agradeciendo a todos los interventores, apoderados y toda la gente que ha estado representando al PSOE durante toda la jornada en todas las mesas electorales a lo largo de toda la provincia.

También ha querido agradecer a los más de 77.000 ciudadanos de la provincia que han depositado su voto y, por tanto, su confianza en el PSOE, en lo que ha considerado "una mala noche" para los socialistas.

"Se ha sufrido una derrota electoral y quiero aprovechar para felicitar al PP, que ha sido el partido que más votos ha sacado y, por tanto, el partido ganador", ha manifestado.

Para Cabalero, además de "una noche triste" para el PSOE esta es una "noche triste para la democracia, sobre todo por la presencia de la ultraderecha, que es la que ha tenido una subida muy significativa en todo nuestro país y también en la provincia".

"Tanto el PP como el PSOE nos hemos movido en cifras parecidas a las de las anteriores elecciones, pero esa subida de la ultraderecha parece ser, y creo que estamos todos convencidos de ello, que van a llevar a un gobierno liderado por el PP", ha remarcado.

Cabañero ha considerado este hecho "una mala noticia". "Esa es nuestra principal tristeza pero el PSOE es un partido de Estado. Sabemos ganar y sabemos perder, así que desde esta misma noche, si nos toca liderar la oposición, porque así lo han decidido los ciudadanos, pues ahí vamos a estar".

En este sentido, ha indicado que el PSOE estará librando la batalla "por defender los derechos, por defender las libertades, por defender a los más vulnerables, por defender a los más necesitados de lo público y trabajando desde nuestro lugar en la oposición para que este país retroceda lo menos posible".

"A partir de mañana empieza la remontada, el PSOE va a seguir trabajando por defender a las personas que más necesitan las políticas públicas, por defender los derechos y las libertades conquistadas a lo largo de estos años", ha subrayado.

De su lado, Torres ha indicado que la mayor preocupación en el país y la provincia es ahora mismo la irrupción "con mucha más fuerza" de la "ultraderecha" y que vaya a "marcarle el paso" al PP con políticas que "van a llevar al retroceso de los derechos y de las libertades de la ciudadanía".

"Nosotros vamos a estar haciendo una labor fiscalizadora desde el primer día, defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Mientras estemos aquí los y las socialistas para defender sus derechos y sus libertades, las mujeres en este país no van a sentir miedo porque van a tener quien las defienda", ha concluido.