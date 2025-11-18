El PSOE lamenta que Gregorio "se limite a esperar pasivamente que un despacho de Madrid sea quien decida por Talavera"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Luis Enrique Hidalgo - PSOE

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha denunciado la falta de liderazgo del alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Talavera, como es la integración del AVE en la ciudad, lamentando que "se limite a esperar pasivamente que un despacho de Madrid sea quien decida" por la ciudad.

"Lo que hemos comprobado hoy. Se limita a esperar a que sea el Ministerio de Transportes quien decida sobre la integración", ha dicho, tras la Comisión de Seguimiento al Alcalde, según informa el partido.

El portavoz de los socialistas han asegurado que, tras dos comparecencias y una reunión con el secretario de Estado de Transportes, el alcalde "no ha aportado un solo documento, plano, estudio técnico o propuesta municipal", limitándose a esperar "pasivamente" a que sea un despacho en Madrid quien decida por la ciudad.

"Talavera no se merece un gobierno que solo espera y calla", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha recordado que la ciudad "necesita un alcalde que lidere, que proponga y que defienda sus intereses".

Igualmente, el portavoz socialista ha lamentado que el alcalde haya ido a esta comisión "con las manos vacías, ya que no ha presentado ningún dossier técnico, ni cuenta con estudios urbanísticos ni de impacto, pero tampoco ha ofrecido planos, alternativas o propuestas de integración".

"A esto se suma que Gregorio tampoco ha aclarado qué pasará con las expropiaciones anunciadas por su concejal de Urbanismo, cuántas casas van a verse afectadas, si sabe a qué familias afectarán estas expropiaciones, o si ha consultado o se ha puesto en contacto con estas familias o con las asociaciones que les representen".

Pero además, a juicio del partido de la oposición, "lo más grave es que Gregorio ha demostrado no tener un posicionamiento claro sobre cómo llegará el AVE, puesto que en las últimas semanas se ha escuchado hablar de superficie, de soterramiento, de trincheras y de que llegará elevado".

"Esto se suma a las contradicciones entre el equipo de Gobierno de PP y Vox, ya que en el próximo pleno su socio de gobierno está pidiendo transparencia sobre este asunto cuando Vox también ha estado presente en las reuniones".