PSOE lamenta que PP cuestione a Agricultura y asegura que ha ejecutado el 98% de los fondos del Plan de Desarrollo Rural

El diputado del grupo socialista en las Cortes regionales Álvaro Toconar. - PSOE

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes autonómicas Álvaro Toconar ha lamentado que desde el PP pongan en cuestión el trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, recalcando que el Gobierno autonómico ha ejecutado "más del 98%" de los fondos europeos correspondientes al último Plan de Desarrollo Rural.

De este modo ha respondido el diputado del PSOE al parlamentario del PP Santiago Lucas-Torres, quien este mismo martes ha denunciado la pérdida de "al menos 35 millones" correspondientes a este plan.

Así, Toconar ha asegurado que el PP está utilizando argumentos "falsos" alegando que en el último Plan de Desarrollo Rural se asignaron a la región un total de 2.037 millones de euros y se han ejecutado más de 2.000 millones.

El diputado socialista ha criticado que la estrategia del PP es la de "tirar balones fuera" para no hablar de la continuidad del presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Por tanto, ha concluido, "que el señor Santiago Lucas-Torres esté tratando de sembrar este tipo de dudas y de sombras sobre el Gobierno regional, únicamente responde a que de alguna manera tienen que salvar a Núñez, que es rehén del PP de Génova".

ESTATUTO

De otro lado, el diputado ha reclamado al presidente del PP en la región que "rectifique y pida perdón" por "traicionar" el acuerdo del Estatuto de Autonomía y ha afirmado que "el no del PP no va a suponer un freno a Castilla-La Mancha", al abrir la puerta a un pacto social, sin el PP, que aproveche ese consenso.

Toconar ha señalado que si Núñez no está dispuesto a rectificar lo que debería hacer es "dimitir", si bien, ha avisado, el no del PP y el no de Núñez "no van a suponer, bajo ningún concepto, un freno para esta región".

"No habrá Estatuto con ningún rodillo como hizo Cospedal", ha asegurado, pero ha planteado, como manifestó este lunes el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, un pacto social, con las entidades y con el conjunto de la sociedad civil para que esta tierra siga siendo una región de futuro y de oportunidades", ha incidido.

Toconar ha preguntado cuál es el respeto que los 'populares' guardan a los colectivos, empresarios, autónomos, sindicalistas, a los agricultores que han trabajado en este Estatuto de Autonomía, "si a la mínima que los llaman desde Madrid los tira por la borda".

"Han tenido que salir los empresarios a decirle al PP que un poco de seriedad, Asaja a decirle al PP que un poquito de seriedad, los sindicatos a decirle al PP que un poco de seriedad, el Tercer Sector a decirle al PP que un poquito de seriedad. Pues yo le digo lo mismo que la sociedad de esta región: seriedad", ha respondido.

Y ha insistido en que es Núñez el que ahora tiene que decidir si es capaz de decirle de una vez por todas a Génova que lo que pasa en Castilla-La Mancha se decide en Castilla-La Mancha o "el mayor favor que le puede hacer a su partido y a su región es dimitir y dar paso a la gente que de verdad crea en la región".