PSOE C-LM apoya todas las manifestaciones pacíficas de apoyo a Palestina y pide que la violencia no sea "la respuesta"

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España. - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Álvaro Toconar ha mostrado el apoyo de su partido a "todas las manifestaciones pacíficas" en protesta por los ataques de Israel en Gaza pero ha advertido de que "la violencia no puede ser la respuesta a la violencia" y ha pedido que "nadie juegue a hacer ruido con un tema como este".

A preguntas de los medios sobre las protestas propalestinas de este domingo en Madrid que provocaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, Toconar ha aclarado que parte de este ruido supone que "mientras hablamos de lo que se produjo ayer no estamos hablando de que en Gaza han muerto ya más de 64.000 personas y que el 83% de las que han fallecido son civiles".

"Vaya aquí nuestra máxima condena a lo que está ocurriendo en Gaza, es inadmisible y ya es hora de que las instituciones internacionales se pongan manos a la obra", ha señalado, recordando, en referencia a Rusia, que "ha habido casos anteriormente y muy recientes en los que las instituciones han sido muy tajantes".

"Y yo creo que ya va siendo hora de que las instituciones europeas hagan algo más que declaraciones y tomen decisiones de índole política que legitimen también a la Unión Europea como una vanguardia en los valores, la defensa de la paz y los derechos humanos".

En todo caso, también ha querido enviar su "solidaridad" tanto a los ciclistas participantes como los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que "hayan podido sufrir cualquier consecuencia" de estas protestas.

Finalmente, con respecto a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al equipo Israel-Premier Tech, cuya participación ha sido la fuente central de las protestas propalestinas, Toconar ha puesto este acto como ejemplo de ese "ruido".

"Muestra una vez más que el PP no se puede considerar un partido de centro derecha sino una marca blanca de Vox", ha afirmado, criticando que apoyase a un equipo de un país que "como Estado está masacrando civiles".