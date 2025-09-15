PSOE C-LM replica a PP que Gobierno "sigue trabajando" por el campo y critica que los 'populares' no defiendan al sector

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha replicado al PP de la región que el Gobierno autonómico "sigue trabajando" en defensa del campo de la comunidad y se ha preguntado dónde están los 'populares' "cuando se trata de defender los intereses de la región".

El diputado socialista en las Cortes regionales Álvaro Toconar ha cuestionado este lunes en rueda de prensa dónde está el presidente del PP en la región, Paco Núñez, en cuestiones como apoyar la petición de la región de que los ministerios de agricultura de la Unión Europea tengan voz en la nueva PAC o "cuando está pidiendo en la Comisión Europea que no se aplique ningún tipo de arancel a los alimentos".

En este sentido, se ha quejado de que Núñez no aprovechara la presencia del presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para "pedir el fin del trasvase".

"Lo único que podemos saber es que, una vez más, cuando se trata de defender los intereses de la región Paco Núñez le da la espalda a la región y se abraza a las siglas del PP", ha apuntado, vaticinando que su partido acabará siendo "la marca blanca de Vox".

Toconar ha enfatizado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "sigue trabajando" en favor del campo "no solo en el ministerio sino en otros países, como va a hacer García-Page en Dinamarca" este viernes en la Mesa del Comité de las Regiones.

TARIFA PLUS PARA AUTONÓMOS

Por otro lado, el diputado socialista también ha puesto en valor el "buen dato" conocido según el cual más de 10.000 personas se han beneficiado de la Tarifa Plus para autónomos puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico.

Toconar ha destacado que el 27% de los beneficiarios provienen de zonas rurales y el 48% son mujeres, "una muestra de que, frente al ruido y los bulos del PP, esta región sigue funcionando y avanzando apostando cada vez más por la creación de riqueza y la igualdad de oportunidades".