PSOE C-LM defiende el éxito de la Ley de Despoblación cuando se cumplen cinco años de su aprobación

El PSOE pide a Núñez (PP) que dimita por "callar" mientras Génova "humilla" el pacto del Estatuto de C-LM con "excusas" - PSOE C-LM

CUENCA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha defendido este domingo los resultados de la Ley de Despoblación, que cumple cinco años desde su puesta en marcha.

Jiménez ha subrayado que esta normativa ha permitido garantizar servicios públicos esenciales en el medio rural, "como la atención sanitaria, la conectividad y la atención a la dependencia", contribuyendo de forma decisiva a fijar población y ofrecer un futuro a los pueblos de la región, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico se comprometió a alcanzar las 100.000 plazas en el sistema de dependencia, un objetivo "ampliamente superado", ya que, ha afirmado, "hasta hoy tenemos más de 120.000". "Pero es que, el compromiso de Emiliano García-Page llega ha llegado a las 130.000 plazas en la dependencia, lo que significa que nuestros pueblos puedan tener más vida", ha añadido.

Esto supone algo de vital importancia para el Gobierno regional y es que "la gente se pueda seguir quedando a vivir en los pueblos sin tener que desplazarse a otro lugar", ha subrayado.

"La Ley de Despoblación ha traído más vida, más futuro y más servicios públicos a nuestros pueblos", ha señalado Jiménez, quien ha reafirmado la voluntad del Gobierno regional de seguir trabajando para que el mundo rural disponga de las mismas oportunidades que las grandes ciudades.

"Y en esto es en lo que queremos seguir trabajando, en que los pueblos, en que el mundo rural tenga las mismas oportunidades que las grandes ciudades", ha concluido.