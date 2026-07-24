PSOE C-LM lamenta que Valverde "haya antepuesto su ideología" a los intereses de los ciudadanos de Guadalajara

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora - PSOE

GUADALAJARA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha señalado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, "debe exigir" la dimisión del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, porque "con demagogia no se apagan incendios".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha criticado que el PP de Ciudad Real "ha antepuesto su ideología a los intereses de los ciudadanos de Guadalajara" y le ha pedido la misma "solidaridad" que el Gobierno regional tiene cuando apoya a los bomberos forestales de otras comunidades autónomas, "con independencia del partido al que pertenezcan".

Mora ha expresado que es la "exigencia" que se le debe hacer a todas las administraciones y ha insistido en el hecho de que la Diputación de Ciudad Real no haya sido capaz de mandar efectivos al incendio de Guadalajara, es una "equivocación" por la que Núñez "debería exigir al presidente de esa institución la dimisión inmediata por insolidario".

Así, ha recriminado a los 'populares' que habrían facilitado más las cosas si "en vez de grabar un vídeo hubieran mandado una dotación de bomberos", y ha respondido que el PP "se equivoca, y mucho, haciendo de la demagogia y del histrionismo un arma para apagar los fuegos".

"Se dedican a mandar a gente a que grabe vídeos. Seguro que usted puede ir a cualquier sitio donde hay un incendio, donde puede grabar dos camiones parados en ese momento por muchas circunstancias: por el agotamiento de la dotación, porque están cargando agua, porque están los camiones parados, pero la dotación está actuando, por muchas razones", ha sostenido.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre la "responsabilidad" que tienen los gobiernos ante las consecuencias del cambio climático, ya que ante la subida de las temperaturas "hay gobiernos que han abjurado de tomar medidas contra el cambio climático, que es lo que de alguna manera está afectando a la atmósfera y está haciendo posible estos incendios, muchos de ellos de sexta generación, donde el fuego no se extiende de una forma lineal", ha lamentado.

"Más vale que algunos se apliquen en el sentido común, se olviden de la demagogia y de verdad colaboren", ha concluido.