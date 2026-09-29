PSOE C-LM, tras las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno: "Toda propuesta que aporte soluciones es bienvenida"

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, sobre el acuerdo que se ha producido en el Consejo de Ministros para aprobar dos decretos con medidas en materia de vivienda, ha sostenido que "toda medida que aporte soluciones es bienvenida y cuenta con nuestro apoyo ante un problema que afecta a toda España y que es generacional".

A preguntas de los medios, el dirigente socialista ha recordado que Castilla-La Mancha, dentro de sus competencias autonómicas, es la región "con las políticas más ambiciosas de toda España".

De esta forma, se han conseguido reducir a la mitad, por ejemplo, los impuestos que conlleva la compra de una vivienda media, con una ayuda directa de entre 10.000 y 20.000 euros en función del precio de adquisición, y "hemos puesto en marcha medidas que son pioneras, como la financiación a los jóvenes del 20 por ciento de la hipoteca que no cubren los bancos, a coste cero", ha concluido.