PSOE C-LM pide a Núñez que exija a dirigentes de PP nacional y de Levante acatar la última sentencia del trasvase

Ana Isabel Abengózar en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha destacado que este jueves es un día "histórico" para la Comunidad Autónoma porque "esta región ha ganado el último recurso que quedaba en el Tribunal Supremo, defendiendo los intereses hídricos de Castilla-La Mancha frente al Levante", y ha pedido al dirigente regional del PP, Paco Núñez. que exija a los dirigentes del PP nacional y del Levante "el cumplimiento de las sentencias que nos dan la razón".

"Pido directamente al señor Paco Núñez, que ayer hacía el paripé en Estrasburgo diciendo que iba a defender los intereses hídricos de esta región, que se posicione hoy claramente, que sea capaz de alzar la voz ante sus líderes nacionales y también del Levante, les exija el acatamiento de estas sentencias" y "que deje los viajecitos y el paripé", ha aseverado la socialista.

En rueda de prensa en el Parlamento autonómico, Abengózar ha señalado que "han pasado muchos años, pero hoy es un día histórico en el que, una vez más y en este caso el último recurso, el Tribunal Supremo nos vuelve a dar la razón a Castilla-La Mancha en materia hídrica, en la defensa de los intereses de esta región frente al Levante".

A su juicio, es un día "de los que se marcan en el calendario" y ha remarcado que el Tribunal Supremo "vuelve a dar la razón a esta tierra y lo hace de una manera muy contundente y, desde luego, muy beneficiosa para Castilla-La Mancha", por lo que los y las socialistas "estamos contentos".

Del mismo modo se ha pronunciado el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, que ha celebrado esta última sentencia, en un mensaje en su perfil de X donde, tal y como ha informado el PSOE en un comunicado, ha reprochado que "en el PP en Castilla-La Mancha están acostumbrados en materia de agua en parecer que cogen la manguera con la mano, cuando con el pie la están pisando limitando nuestros derechos", y ha reclamado a los 'populares' que "ya basta de dobles discursos".