PSOE C-LM reivindica la apuesta del Gobierno de Page por los servicios públicos en el ámbito rural

Álvaro Gutiérrez atiende a los medios durante su asistencia a la inauguración de la nueva Escuela Infantil de Velada. - PSOE C-LM

TOLEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha reivindicado este sábado la "apuesta firme del Gobierno de Emiliano García-Page por los servicios públicos en el ámbito rural".

Así lo ha afirmado durante su asistencia a la inauguración de una nueva escuela infantil en Velada (Toledo), destacando que "ya son 146 las escuelas infantiles en Castilla-La Mancha y 46 en la provincia de Toledo", según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Ha remarcado que con este esfuerzo se ha dado "un paso de gigante" en la universalización de la educación de 0 a 3 años y en la gratuidad del tramo de 2 a 3 años, avanzando "en la igualdad de oportunidades por la que trabaja el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional".

"Una igualdad de oportunidades, no solamente en la educación en el ámbito rural, sino también la sanidad y en todos los servicios sociales", ha añadido.

Frente a ello, ha recordado "la eterna y gran diferencia entre unos y otros". Mientras donde gobierna el Partido Popular "hay recortes, despidos y retrocesos en derechos, donde gobierna Emiliano García-Page hay aumento de derechos, donde se despide, se contrata; donde se recorta, se aumenta en derechos y se aumenta en progreso". Esa, ha insistido, es la gran diferencia entre los gobiernos del PP y el Gobierno de Emiliano García-Page.

"QUIEN DEFIENDE EL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA ES EL GOBIERNO DE PAGE"

En otro orden de cosas, Gutiérrez se ha hecho referencia a las últimas manifestaciones de Paco Núñez en relación con una supuesta carta sobre la Directiva Marco del Agua y ha lamentado que, 48 horas después, el presidente regional del PP siga sin aportar ese documento.

"Paco Núñez tiene un problema, y es que miente, miente siempre, miente todo el tiempo y miente a todo el mundo". Por ello, le ha interpelado: "¿Dónde está esa carta? O enseña la carta o tiene que rectificar y pedir perdón".

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, ha criticado "lo que hace el señor Núñez y el PP de Castilla-La Mancha, que aplauden y ríen a sus jefes de Madrid cuando vienen a Castilla-La Mancha y, delante de sus narices, defienden el trasvase Tajo-Segura y el agua para Levante y Murcia, en contra de los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los industriales y del progreso y desarrollo de nuestra tierra".

Por ello, ha exigido a Paco Núñez que deje de difundir "mentiras absurdas y malintencionadas". Y ha recordado que "todo el mundo sabe, en Castilla-La Mancha y fuera de Castilla-La Mancha, quién es el que defiende el agua para Castilla-La Mancha, para los agricultores, para los ganaderos, para los industriales y para nuestra tierra, el Gobierno de Emiliano García-Page, ha concluido.