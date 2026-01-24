PSOE C-LM reivindica la apuesta de la Junta por la educación pública y responde al PP por las críticas en Sanidad

El secretario general del PSOE de Toledo en Fitur. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSOE provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha reivindicado este sábado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por una educación pública y ha salido a responder a las acusaciones del Partido Popular sobre la situación de la sanidad en la región.

Desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde este sábado se celebra el día de la provincia de Toledo, Gutiérrez ha felicitado al sector educativo por el Día Internacional de la Educación y ha puesto en valor todo el trabajo que se está haciendo en Castilla-La Mancha, señalando que la región lidera a nivel nacional los ránkings de inversión por alumno y de porcentaje de centros de educación pública.

"Lideramos dos rankings importantes, por un lado, somos la región en la que más porcentaje de educación pública tenemos de toda España. Más del 90 % del sistema educativo es público", ha trasladado, y, por otro lado, ha recordado que Castilla-La Mancha es la región del país que más invierte por alumno, tras haberse multiplicado por dos la inversión, respecto al Gobierno de María Dolores de Cospedal.

"Ponemos sobre la mesa becas, la gratuidad de la educación de 2 a 3 años, la primera matrícula universitaria gratuita, el incremento en miles de profesionales educativos. En definitiva, una apuesta firme por la educación de calidad, como es la que hace el Gobierno del presidente Page", ha sostenido.

"UNOS TRABAJANDO POR EL BIEN DE LA SOCIEDAD Y OTROS MINTIENDO"

Por otro lado, ha calificado de "vergonzoso" que el PP esté tratando de "jugar con la gente" de Albacete en materia de sanidad. "Quienes paralizaron durante cuatro años la licencia de construcción del Hospital y paralizaron cuatro años más su construcción con Cospedal", ha criticado.

Es el Gobierno del presidente Page el que ha puesto en construcción esta infraestructura que será una realidad lo antes posible, ha añadido, y en este punto ha aludido a las diferentes maneras de ser y de vivir la realidad. "Unos trabajando por el bien de la sociedad y otros mintiendo y haciendo pura hipocresía", ha lamentado.

Gutiérrez, que ha recordado que en toda España los centros hospitalarios están sufriendo la tensión que ha ocasionado la epidemia de la gripe, ha concluido preguntando "cómo habría sido esta epidemia en la época del PP en el gobierno de Castilla-La Mancha", con la mitad de los hospitales, con camas cerradas, y la mitad de sanitarios en plantilla por los recortes de Cospedal.