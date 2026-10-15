PSOE C-LM señala su respeto a "las propuestas de cada una de las provincias" a las candidaturas al Congreso

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha trasladado su posición de "respetar las propuestas de cada una de las provincias" de listas de candidaturas al Congreso de los Diputados en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa concedida en Toledo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, a preguntas de los medios sobre las inquietudes manifestadas en el seno del PSOE provincial de Guadalajara sobre el respeto a las propuestas elevadas.

Abengózar ha recordado que las propuestas elevadas desde los Comités provinciales del PSOE han sido "debatidas en las asambleas, en las agrupaciones locales y el partido a nivel regional respeta totalmente esas propuestas".

"Será el Comité Federal en cualquier caso el que las ratifique", ha subrayado la portavoz socialista.

En cuanto a la valoración de las propuestas elevadas, Abengózar ha reiterado el planteamiento de "respeto", destacando, en su condición de militante del PSOE de Ciudad Real la elección de Isabel Rodríguez y asegurando que "no teníamos mejor persona para encabezar las listas" elogiando su trabajo por "políticas sociales" al frente del Ministerio de Vivienda.

"Solamente nos queda respetarlo y desearles la mejor de las suertes porque cuantos más compañeros de esas listas salgan, mucho mejor para este país", ha concluido Abengózar.