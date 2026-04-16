PSOE C-LM tilda a Núñez del "Trump de La Mancha" por su rechazo a la regularización de inmigrantes

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al PP de la región de lanzar "bulos acercándose al populismo y alarmismo" con la regularización de inmigrantes, y en base a este rechazo el presidente del PP Paco Núñez se ha convertido en el "Trump de La Mancha".

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Gutiérrez ha señalado que la postura de los 'populares' en la región es más típica de partidos extraparlamentarios, que carecen de "sentido de Estado".

"Núñez es el Trump de La Mancha, es Trump en pequeñito, radical en las formas, populista en el fondo", ha asegurado el número 'dos' del PSOE en Castilla-La Mancha.

El PP, con este rechazo, se enfrentan a Iglesia, a las organizaciones agrarias o a las organizaciones humanitarias y "se muestra aislado del sentido común, acercándose peligrosamente a lo que es Trump".

Por ello, Gutiérrez la ha pedido a Núñez, que en su visita de este jueves en Toledo tiene la oportunidad de decirle a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que "está equivocado" cuando habla de regulizar a "violadores y delincuentes".