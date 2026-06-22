PSOE C-LM ve "desproporcionado" el auto de Peinado sobre Begoña Gómez y pide al PP que condene los "excesos" del juez

La diputada del PSOE en las Cortes de C-LM Charo García Saco. - PSOE

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha catalogado de "desproporcionado" el auto del juez Peinado en el que dicta juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en el que llega a insinuar que los agentes encargados de su protección podrían colaborar en una hipotética fuga para sustraerla de la acción de la Justicia.

La diputada socialista en las Cortes regionales Charo García Saco ha afirmado este lunes en rueda de prensa que este auto "hace un flaco favor a las instituciones del Estado".

"Hemos visto que es desproporcionado con las medidas cautelares y sustentado, sobre todo, en desprecios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es totalmente desproporcionado", ha aseverado.

Por ello, García Saco ha demandado al PP que condene "expresamente" los "excesos" de Peinado, aunque ha matizado que "afortunadamente, no todos los jueces son como el juez Peinado ni todos los políticos son como Koldo y como Bárcenas".