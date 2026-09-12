PSOE de Page avisa de que "seguirá peleando" para que la nueva financiación autonómica "no salga adelante"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha avisado de que el PSOE castellanomanchego va a seguir "peleando" en todo el trámite parlamentario, internamente y en el Congreso de los Diputados, para que el nuevo modelo de financiación autonómica "no salga adelante".

"Creemos que Castilla-La Mancha necesita solidaridad del conjunto del Estado, que comunidades autónomas como la nuestra necesitan más recursos, más redistribución de la riqueza y que haya más igualdad y más cohesión", ha afirmado el 'número dos' del PSOE regional a preguntas de los medios antes del comienzo del 12 Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo que se celebra en Villarrubia de Santiago.

A juicio de Gutiérrez, el modelo que se ha propuesto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera no es el modelo ni que más beneficia a Castilla-La Mancha, ni que más cohesiona socialmente, ni el más progresista que se podía haber dado.

Por lo tanto, "vamos a seguir peleando porque ese modelo de financiación que está propuesto para su tramitación en los próximos meses sea un modelo que no salga adelante porque creemos que tiene que haber un modelo que sea más justo con Castilla-La Mancha, más progresista desde el punto de vista de la redistribución de las riquezas y que iguale mucho más a las comunidades autónomas del mundo rural con respecto a las que tienen más concentración del mundo urbano".

Por contra, el dirigente socialista ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el urbano, y ha asegurado que Castilla-La Mancha puede presumir de ser "la región de Europa que más políticas progresistas, que más políticas favorables al mundo rural hace del conjunto de la Unión Europea".

Gutiérrez, ha defendido, que la igualdad debe entenderse también desde una perspectiva territorial y garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a las mismas oportunidades independientemente del lugar en el que decida desarrollar su proyecto de vida.

En este sentido, ha incidido en que "la igualdad no es algo que tenga que ver solo con el sexo o con el género", sino también con garantizar que "todos tengamos derecho a los mismos servicios públicos y a las mismas oportunidades, decidamos vivir en el pueblo más pequeño o en la capital más grande". Gutiérrez ha puesto en valor las diferentes medidas impulsadas durante estos años por el Ejecutivo autonómico para luchar contra la despoblación y garantizar servicios públicos y oportunidades en todos los municipios de Castilla-La Mancha.

POLÍTICAS PARA LOS JÓVENES

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, Nacho Hernández, ha destacado las políticas del Gobierno de Emiliano García-Page para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha y quedarse en sus municipios.

Hernández ha puesto en valor las medidas de apoyo al empleo juvenil y las ayudas en materia de vivienda, desde el alquiler y la adquisición hasta la rehabilitación, para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

En este sentido, y en línea con el lema del 12 Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo, 'La revolución de quedarse', ha reivindicado que "la juventud quiere quedarse en nuestros pueblos, desarrollar aquí sus proyectos de vida y seguir viviendo donde están sus familias y sus amigos".