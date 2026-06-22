El PSOE pedirá en el próximo pleno que el equipo de Gobierno de Guadalajara reactive políticas para personas mayores

PSOE exige a Guarinos que deje de dar la espalda a las personas mayores de Guadalajara. - PSOE

GUADALAJARA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara va a presentar en el pleno del próximo viernes una moción con el objetivo de poner a las personas mayores "en el centro de las políticas". Para ello reclamará la aprobación del II Plan Guadalajara 'Ciudad Amigable con las Personas Mayores', la reactivación del Consejo Sectorial de Mayores, recuperar la financiación del programa 'Mayores al cine' y la creación de un Plan de Mayores, entre otras.

Así lo ha avanzado el edil Alberto Rojo, que ha exigido a la alcaldesa, Ana Guarinos, que deje de dar la espalda a las personas mayores de Guadalajara.

"Son una parte muy importante de nuestra ciudad, merecen políticas activas, escucha y soluciones, y lo que estamos viendo es inacción y falta de iniciativa", ha señalado en una atención a medios previa a un desayuno con mayores organizado por el Grupo Municipal Socialista esta mañana.

Bajo la atenta mirada de vecinos y vecinas del barrio del Alamín, Manantiales, La Rosaleda, Taracena, Iriépal, Usanos y Taracena, el concejal socialista denunciado que "Guarinos no está haciendo nada para responder a las necesidades" que les trasladan las personas mayores cada día.

Según informa el grupo, Rojo ha reclamado más actividades y espacios de encuentro, medidas para combatir la soledad no deseada, una atención adecuada y una apuesta decidida por el envejecimiento activo y combatir la brecha digital, un reto fundamental.

"En definitiva, una programación estable", ha denunciado el también secretario general del PSOE en la ciudad.

Por ello, proponen recuperar Guadalajara Senior como festival y programación municipal de referencia con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores; recuperar la financiación municipal complementaria del programa Mayores al Cine, para facilitar el acceso estable de las personas mayores al ocio y la cultura o retomar el proyecto de creación de un Centro de Ocio y Formación para Mayores, estudiando la recuperación de la antigua Cárcel de Mujeres u otro espacio municipal adecuado.

De igual modo, los socialistas demandan desarrollar programas municipales específicos contra la soledad no deseada, la brecha digital y el aislamiento social, especialmente en barrios y pueblos anexionados y reforzar la programación de envejecimiento activo en todos los barrios de Guadalajara, garantizando actividades culturales, deportivas, formativas, intergeneracionales y comunitarias durante todo el año.

Incorporar en el presupuesto municipal de 2027 una dotación suficiente para financiar la parte correspondiente a dicho año del II Plan y las medidas previstas en esta moción, es otra de las reivindicaciones.

"Vamos a seguir trabajando con las personas mayores", ha aseverado Alberto Rojo, que ha avanzado que la próxima primavera presentarán una propuesta ambiciosa, un Plan de Mayores, "siguiendo la estela de lo que ya llevamos a cabo cuando estábamos en el gobierno, para que las personas mayores estén en el centro de nuestras políticas".

Una serie de medidas que el concejal socialista espera que sean tenidas en cuenta, que sirvan para que el gobierno del PP de Guarinos y Vox se "ponga a trabajar por las personas mayores en este último año que queda", porque, en lo que respecta a esta materia, "Guarinos no ha hecho nada en todo lo que lleva de mandato", ha afirmado.

"El futuro de Guadalajara también se construye escuchando a quienes mejor conocen su pasado y su presente", ha sentenciado.